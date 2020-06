Rusza Tarcza Finansowa dla dużych firm - ale nie dla wszystkich

Stratujemy z Tarczą Finansową PFR dla dużych firm - poinformował szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że PFR czeka jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej dotyczącą instrumentów kapitałowych w ramach programu. Spodziewamy się tej zgody w najbliższych dniach - mówił. Z pomocy finansowej dla dużych firm wyłączone będę banki, instytucje pożyczkowe, fundusze oraz deweloperzy.

"Z końcem kwietnia, jako Polski Fundusz Rozwoju, rozpoczęliśmy realizację Tarczy Finansowej. Na początek były to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Po już blisko sześciu tygodniach, mamy blisko 250 tys. firm, którym udzieliliśmy subwencje finansowe na kwotę około 47 mld zł" - powiedział we wtorek podczas briefingu prasowego Borys.

Jak dodał, w tym czasie procedowane były zgody Komisji Europejskiej na uruchomienie programu dla dużych przedsiębiorstw.

"Program zakładał trzy rodzaje finansowania: pożyczki płynnościowe, preferencyjne, instrumenty kapitałowe. Wszystkie te rodzaje finansowania wymagały odrębnej notyfikacji. Negocjacje trwały od połowy kwietnia. W ciągu ostatnich dwóch tygodni uzyskaliśmy zgody na udzielanie finansowania w postaci pożyczek płynnościowych, w postaci pożyczek preferencyjnych. I czekamy jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej na instrumenty kapitałowe" - tłumaczył Borys.

Jak mówił, we wtorek rano odbyły się ostatnie rozmowy w tym zakresie.

"Program jest uzgodniony. Spodziewamy się tej zgody w najbliższych dniach. Natomiast biorąc pod uwagę, to że de facto wszystkie warunki, treść jest z Komisją Europejską uzgodniona, zatwierdzona przez polski rząd, możemy w tej chwili startować z programem Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw" - powiedział Borys. PFR we wtorkowym komunikacie poinformował, że uruchomił we wtorek proces składania wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

"To pierwszy w krajach Unii Europejskiej tak duży program udzielania pomocy publicznej dużym firmom ze wszystkich branż i z wykorzystaniem wielu dostępnych instrumentów finansowych" - napisano w komunikacie.

Przypomniano, że program o wartości 25 mld zł został opracowany i przyjęty przez polski rząd na początku kwietnia br., niemniej jako pomoc publiczna wymagał wyrażenia zgody przez Komisję Europejską, która została udzielona dopiero w ostatnich dniach.

Borys wyjaśnił podczas wtorkowego briefingu prasowego, że z Tarczy Finansowej dla Dużych Firm będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób lub których obrót przekracza 50 mln euro i suma bilansowa 43 mln euro.

Z #TarczaFinansowaPFR mogą skorzystać duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 249 osób (stan na 31.12.2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln EUR oraz suma bilansowa za 2019 r. przekracza 43 mln EUR. pic.twitter.com/VZPpN0XiCA — Grupa PFR (@Grupa_PFR) June 9, 2020

Dodał, że do programu dopuszczone są też średnie firmy, o ile zatrudniają powyżej 150 pracowników i ich obrót przekracza 100 mln zł. Będą one musiały - jak kontynuował prezes PFR - spełnić jeden warunek, skorzystać wcześniej z pomocy skierowanej do małych i średnich firm, a ich potrzeby płynnościowe przekraczać 3,5 mln zł."W pierwszej kolejności będziemy udzieli finansowania głównie dużym firmom. Małe i średnie firmy powinny wnioskować w ramach Tarczy Finansowej dla MŚP. Natomiast jeżeli te środki się im wyczerpią, a te potrzeby okażą się większe, będą mogły też składać wniosek w ramach pomocy dla dużych przedsiębiorstw" - wyjaśnił Borys.Szef PFR dodał, że z pomocy finansowej dla dużych firm wyłączone będę przedsiębiorstwa z sektora usług finansowych, np. banki, instytucje pożyczkowe, fundusze. Drugą grupą firm będą te działające na rynku nieruchomości komercyjnych, deweloperzy.

Prezes podkreślił, że zasady udzielania pomocy dla dużych firm są równe dla wszystkich i przejrzyste. Wnioski o wsparcie należy składać przez stronę internetową Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie udostępnione są specjalne formularze. "Nie ma możliwości uzyskania pomocy w inny sposób, np. że ktoś zadzwoni" - zaznaczył. Wskazał, że do tej pory w ramach tzw. wstępnego zgłoszenia uzyskaniem pomocy z Traczy PFR dla dużych firm, zainteresowanie wyraziło ok. 600 przedsiębiorstw. Podkreślił, że analizowanie tych zgłoszeń i udzielanie pomocy finansowej potrawa kilka miesięcy.



"Zakładamy, że rozpatrzenie pojedynczego wniosku zajmie od 3 do 6 tygodni w zależności od stopnia skomplikowania" - powiedział. Wyjaśnił, że jeżeli firma się zakwalifikuje, czyli spełni warunki takie jak np. liczba zatrudnionych, wielkość obrotów i spadek przychodów w wyniku pandemii, to trafi na listę rankingową. Potem - jak dodał - nastąpi pełna analiza, podjęte zostaną decyzje inwestycje, a po podpisaniu umowy nastąpi wyłata środków.



Borys powiedział, że przy analizowaniu wniosków będą brane takie kryteria jak: liczba wykonawców i kontrahentów, znacznie dla regionu oraz tzw. pilność wniosku, ponieważ - jak zaznaczył - niektóre przedsiębiorstwa mogą być w trudniej sytuacji. Wtedy wypłata pomocy może następować w transzach.