Rusza Tarcza finansowa PFR 2.0. Kolejne miliardy wsparcia dla polskich firm

Rusza Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. - Rozpoczęcie przyjmowania wniosków nastąpi po północy, co oznacza, że od piątku ruszy proces ich rozpatrywania - poinformował prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że wartość programu to około 13 mld zł.

Nowa odsłona tarczy została także zawężona do określonego grona przedsiębiorców, którzy najmocniej odczuli obostrzenia wynikające z 2. fali pandemii. Uprawnieni do pomocy będą tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność w jednym lub więcej ze wskazanych kodów PKD w trzech datach, czyli: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku i w dniu składania wniosku o subwencję (w tym dniu przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji)..Szef PFR zaznaczył, że lista branż, które mogą wziąć udział w Tarczy Finansowej 2.0, nie została jeszcze zamknięta.- W przyszłym tygodniu do listy 45 branż może najprawdopodobniej dołączyć kilka kolejnych w związku z dodatkowymi konsultacjami - powiedział, czym nawiązał do deklaracji wicepremiera Jarosława Gowina, który zapowiedział wcześniej takie rozszerzenie listy kodów działalności gospodarczej, które będą objęte tarczą finansową.Czytaj więcej: W przyszłym tygodniu dodatkowa lista kodów działalności gospodarczej objętych tarczą Jak wyjaśniał podczas telekonferencji Paweł Borys, tak jak to było podczas pierwszej tarczy, wnioski o subwencje będą składane w kanałach elektronicznych banków.- Łącznie w programie uczestniczy podobna liczba banków, jak to było wiosną: 17 banków komercyjnych, większość banków spółdzielczych, więc jest zapewnione to, że program jest dostępny praktycznie dla wszystkich uprawnionych przedsiębiorców - wskazał.Przygotowany przez PFR system ponownie będzie rozpatrywać wnioski w sposób zautomatyzowany w ciągu maksymalnie 24 godzin, co pozwoli dystrybuować środki do przedsiębiorców w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.Podczas telekonferencji wiceprezes PFR Bartosz Marczuk podkreślał, że pomoc zawarta w Tarczy finansowej 2.0 przeznaczona może być wyłącznie na cele bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą.- Chodzi o to, by przedsiębiorca, który otrzymuje to wsparcie, maksymalnie inwestował w firmę i utrzymanie jej działalności - mówił Marczuk.Prezes PFR podkreślał z kolei, że pomoc w ramach Tarczy finansowej 2.0 dostępna jest tylko i wyłącznie dla firm przestrzegających obowiązujących obostrzeń.- Ten program odbywa się na koszt wszystkich nas, podatników. To dzięki nim to wsparcie firmom jest udzielane. To jest umowa społeczna. Społeczeństwo zaciąga dług, udziela pomocy przedsiębiorcom, w zamian ci przedsiębiorcy zachowują się odpowiedzialnie i przestrzegają zaleceń sanitarnych. Pojawiają się informacje o nieprzestrzeganiu rygorów, co powoduje złamanie tej umowy i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. Tacy przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości korzystania z subwencji PFR - zaznaczył Paweł Borys. - Nie może być tak, że z jednej strony firmy otrzymują bezzwrotną lub w znacznej części bezzwrotną pomoc, a z drugiej strony stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia nie przestrzegając wymogów związanych z pandemią. W takim przypadku albo nie otrzymają subwencji albo będziemy występowali o zwrot udzielonych kwot firmom, które łamią obostrzenia - dodał.Na pytania o finansowanie nowego programu prezes PFR powiedział, że tak jak w przypadku pierwszej odsłony tarczy zaplanowano emisje obligacji o różnych terminach zapadalności od 2 do 10 lat. Pierwsza, w kwocie 5 mld zł została zaplanowana na 15 stycznia. Harmonogram kolejnych emisji będzie uzależniony od tempa wydatkowania środków w ramach Tarczy finansowej 2.0.- Ten bufor 5 mld zł zakładamy, że spokojnie w perspektywie pierwszych tygodni będzie wystarczający. Najprawdopodobniej kolejne emisje odbędą się na początku lutego tego roku. Cały czas to będzie uzależnione od potrzeb finansowych związanych z finansowaniem udzielanym przedsiębiorcom - podsumował Paweł Borys.