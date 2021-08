Rusza trzecia edycja konkursu "Turystyczne skarby Małopolski". Jego celem jest wyłonienie wyjątkowych miejsc, wydarzeń, obiektów i szlaków, które choć nie są jeszcze powszechnie znane, to dla odwiedzających region są atrakcją.

"Pokazywanie nowych atrakcji, miejsc i szlaków jest ważne, bo często nadmierny ruch turystyczny - zwłaszcza w miastach - czyni ten kontakt zbyt intensywnym, a turysta obecnie szuka większego komfortu i swobody, bez wielkich skupisk ludzkich. Uważamy, że piękno Małopolski jest tak wielkie, że za każdym razem, przy kolejnych wizytach można coś nowego znaleźć" - mówił na wtorkowej konferencji prasowej wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym, od 3 do 20 sierpnia, można zgłosić kandydatury w sześciu kategoriach: miejsce z klimatem - miejscowość lub gmina turystyczna, najciekawszy szlak turystyczny, wyjątkowe wydarzenie turystyczne, unikatowa atrakcja turystyczna, sielskie klimaty - wypoczynek na wsi i w gościnie - oferta kulinarna. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie konkurs.visitmalopolska.pl. Zgodę na zgłoszenie musi wyrazić właściciel czy gospodarz obiektu.

Od 2 do 21 września internauci wybiorą w głosowaniu zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku.

Laureat w kategorii "Miejsce z klimatem - miejscowość lub gmina turystyczna" otrzyma 50 tys. zł - nagrodę marszałka województwa. Taką kwotę samorząd może wydać na promocje czy oznakowanie turystyczne. Wyróżnieni w pozostałych kategoriach zostaną objęci kampanią promocyjną przez Małopolską Organizację Turystyczną.

Jak mówił prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń, dzięki konkursowi wylansowano już wiele nowych, ciekawych miejsc i pokazano pasjonatów, którzy zajmują się turystyką. "Rzeczywiście zwiększyliśmy frekwencję w różnych zakątkach Małopolski - powiedział Biedroń.

W latach poprzednich laureatami konkursu były gminy: Pleśna i Krościenko nad Dunajcem.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w sejmiku województwa i wiceprezes MOT Rafał Kosowski przypomniał, że w 2020 roku Małopolskę odwiedziło 15,3 mln turystów, czyli o 14 proc. mniej niż rok wcześniej, a spodziewane wpływy z tego sektora gospodarki były niższe o prawie 5 mld zł niż w 2019 roku.

"Wszystkie inicjatywy, które mają na celu promowanie Małopolski i nieodkrytych skarbów, mają sens" - podkreślił Kosowski. Dodał, że w 2020 roku napłynęły 134 zgłoszenia do konkursu, a głosowało ponad 18 tys. osób. Kosowski zaapelował do tych, którzy nie wykorzystali jeszcze bomu turystycznego: "Weźże ten bon. Przyjedź do Małopolski, zobacz, odpocznij".

