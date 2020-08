Rusza wsparcie dla samozatrudnionych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Od 17 sierpnia samozatrudnieni z terenu Małopolski będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach poszerzonego pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jedna osoba może liczyć na bezzwrotny bon rekompensacyjny w wysokości 9 tys. zł.

W połowie lipca zarząd województwa małopolskiego zdecydował o przyznawaniu bezzwrotnych bonów rekompensacyjnych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na ten cel zarezerwowano 16 mln zł.

Jak przypomniał we wtorek marszałek Małopolski Witold Kozłowski, poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej o bezzwrotny bon rekompensacyjny dla samozatrudnionych w wysokości 9 tys. zł to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców.

"Walka ze skutkami pandemii wymaga szybkich i konkretnych działań. Ma to kluczowe znaczenie również w sferze gospodarki. Stawką są tysiące miejsc pracy i źródło utrzymania dla wielu małopolskich rodzin" - zaznaczył.

Według władz regionu bon dla samozatrudnionych stanowi uzupełnienie poprzednich działań prowadzonych w obrębie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Środki pochodzą z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

"Dodatkowe 16 mln zł, przeznaczone właśnie na bezzwrotne bony dla samozatrudnionych, to uzupełnienie i rozwinięcie dotychczasowych działań. Zakładamy jednak 130-procentowy próg alokacji, a zatem środki te mogą ostatecznie sięgnąć nawet 20 mln zł" - zapowiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

O bezzwrotny bon może ubiegać się wyłącznie osoba fizyczna będąca MŚP, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG) na terenie województwa małopolskiego, niezatrudniająca pracowników w wymiarze pełnego etatu. Warunkiem jest nieprzerwane prowadzenie działalności od 31 grudnia 2019 r. oraz borykanie się z trudnościami finansowymi wskutek epidemii COVID-19, co skutkowało spadkiem obrotów o co najmniej 75 proc. w czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r.

Składający wniosek nie może zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie na dzień 31 grudnia 2019 r. lub uregulować te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu.

W ramach tarczy samozatrudnieni mogą otrzymać bezzwrotny bon w wysokości 9 tys. zł Środki te posłużą na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa przez trzy miesiące od dnia wypłaty środków (m.in. opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych).

Pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tej dotacji tych samych kosztów.

Nabór wniosków będzie odbywał się w dwóch ściśle ze sobą połączonych etapach. Bon rekompensacyjny będzie mieć charakter dotacji bezzwrotnej, a sam projekt zrealizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

W pierwszym etapie, od 17 sierpnia (od godz. 12:00) do 28 sierpnia br. (do godziny 12:00) osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą będą miały możliwość założenia konta w systemie www.tarcza.malopolska.pl, wypełnienia wniosku oraz jego zatwierdzenia.

Drugi etap potrwa od 31 sierpnia (od godz. 12:00) do 7 września br. (do godziny 12:00) lub do chwili, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130 proc. kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów. W jego ramach samozatrudnieni będą mieli możliwość złożenia w generatorze wcześniej przygotowanych i zatwierdzonych w pierwszym etapie wniosków.