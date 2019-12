Rusza zbiórka na sprzęt do transportu serc pobranych do przeszczepów

Pobrane do transplantacji i przewożone w lodzie serce trzeba wykorzystać w ciągu czterech godzin. Dzięki specjalnej aparaturze ten czas wydłuża się do 12 godzin. Inicjatorzy akcji #12GodzinDlaŻycia chcą zebrać pieniądze za zakup sprzętu.

Ogólnopolską akcję oficjalnie zainicjowano w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie o godz. 12.12.

Celem akcji #12GodzinDlaŻycia jest zebranie 2 mln zł pozwalających na zakup pierwszych 10 urządzeń The OCS Heart. Resztę sprzętu i szkolenie obsługi aparatury dla sześciu osób ma - jak wskazują organizatorzy akcji - być przekazana przez producenta gratis. Organizatorem akcji jest Fundacja dla Transplantacji "Zostaw serce na ziemi".

Eksperci wskazywali w czwartek, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zastosowanym w aparaturze warunki transportu serca są bliskie tym w ludzkim organizmie. Transport bijącego serca pozwala na istotne wydłużenie przydatności organu do wszczepienia.

W Polsce - jak przekazano - takiego sprzętu potrzebuje rocznie kilkunastu pacjentów wymagających skomplikowanej i wielogodzinnej operacji. "To są nasze dzieci, ojcowie, matki, przyjaciele. Koszt życia jednego z nich to 200 tys. złotych. Jest to koszt jednorazowego sprzętu potrzebnego do jednego przeszczepu" - wskazali organizatorzy przedsięwzięcia.

Kardiochirurg, transplantolog i prezes Fundacji dla Transplantacji dr Zygmund Kaliciński powiedział, że głównym aktorem jest czas. "Czas gra rolę w transplantacji, czas gra rolę w oczekiwaniu na przeszczep. Chcemy zacząć się trochę z tym czasem ścigać" - mówił. "Życie jest tym co najcenniejsze, życie codzienne - kawa rano, marzenia. (…) Walczymy o życie i marzenie naszych pacjentów" - dodał.

W akcję zaangażowało się wiele znanych osób, m.in. artystów i sportowców. Wśród nich są m.in. Grzegorz Markowski, Grzegorz Turnau, Grzegorz Skawiński, Anna Maria Jopek, Kasia Kowalska, IRA, Kult, Pectus, Poparzeni Kawą Trzy, Dżem, Organek i Sebastian Piekarek, a także Robert Lewandowski, Adam Małysz czy Anita Włodarczyk. Są też aktorzy: Andrzej Grabowski, Joanna Kulig i Adrianna Biedrzyńska. Akcję wspiera też m.in. prezes PZPN Zbigniew Boniek czy grupa kabaretowa Hrabi.

Hymn akcji można zobaczyć i posłuchać pod adresem https://youtu.be/Bo0mVRAquw4. Szczegóły przedsięwzięcia dostępne są w mediach społecznościowych i na stronie www.dlatransplantacji.pl

Zbiórkę można wesprzeć przez portal zbiórek charytatywnych www.siepomaga.pl/12godzindlazycia.