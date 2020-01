Ruszają inwestycje dotyczące Mazurskiej Pętli Rowerowej

Miasto Giżycko rozpoczyna inwestycje związane z Mazurską Pętlą Rowerową - podpisano umowę na budowę miejsca obsługi rowerzystów i punktu widokowego na Wzgórzu św. Brunona nad Niegocinem. Ponad 300-kilometrowa trasa ma prowadzić wokół Wielkich Jezior Mazurskich.

Jak poinformował PAP burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, punkt widokowy powstanie na Wzgórzu św. Brunona, zaś MOR, czyli miejsce obsługi rowerzystów - w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 59 z wojewódzką 529; to rozjazd z Giżycka na Olsztyn i Kętrzyn (w sąsiedztwie Twierdzy Boyen). Zarówno punkt widokowy, jak i MOR zbuduje firma spod Olsztyna.

W dalszej kolejności - w roku 2020 i 2021 - miasto chce budować profesjonalne ścieżki rowerowe wzdłuż ulic Nowowiejskiej, Kościuszki, Olsztyńskiej i wokół Twierdzy Boyen.

"Całość zadania to 2,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 1,2 mln, a 1,5 mln to nasz wkład własny" - powiedział PAP Iwaszkiewicz. Dodał, że zarówno punkt widokowy na Wzgórzu św. Brunona nad Niegocinem, jak i MOR w pobliżu Twierdzy Boyen zbuduje firma spod Olsztyna.

Mazurska Pętla Rowerowa ma być ponad 300-kilometrową trasą rowerową przebiegającą wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Od północy ma się łączyć z Green Velo. Na trasie jej przebiegu mają powstać jednolite pod względem architektonicznym punkty widokowe i wiaty służące jako miejsca obsługi rowerzystów (MOR).

Szacowana wartość całego projektu wynosi ok. 55 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej ma wynieść ok. 47 mln zł.

Mazurska Pętla Rowerowa jest realizowana w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.