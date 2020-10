Ruszają jesienne przeglądy techniczne kolejek linowych

Polskie Koleje Linowe rozpoczynają coroczne przeglądy techniczne. Jako pierwsza zostanie sprawdzona kolejka na Gubałówkę w Zakopanem i będzie nieczynna od 10 do 23 października. Kolejka linowa na Kasprowy Wierch przejdzie prace konserwacyjne na początku listopada.

Co roku, po zakończeniu sezonu letniego i przed sezonem zimowym, wszystkie kolejki linowe PKL przechodzą niezbędne przeglądy serwisowe i techniczne. Na czas przeglądów poszczególne koleje będą stopniowo wyłączane z ruchu pasażerskiego.

"Bezpieczeństwo przewiezienia turystów na górskie szczyty zawsze jest dla nas priorytetem, dlatego cyklicznie przeprowadzamy niezbędne prace konserwacyjne, podczas których koleje są czasowo niedostępne dla klientów" - napisał w komunikacie prezes Polskich Kolei Linowych Daniel Pitrus.

Od 26 października do 6 listopada w związku z przeglądem zostaną unieruchomione kolejki na Mosorny Groń w Zawoi i Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Od 1 do 30 listopada potrwa przegląd kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką w Krynicy, a od 2 do 10 listopada wyłączona z ruchu pasażerskiego będzie słynna kolejka linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach. Od 16 do 27 listopada zaplanowano natomiast przegląd kolejki na Palenicę w Szczawnicy.

Władze PKL przypominają również o trwającej od 1 września przebudowie budynku górnej stacji na Górze Parkowej w Krynicy; znajdująca się tam kolej pozostanie nieczynna do 15 grudnia.