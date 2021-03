Ruszają konsultacje do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Program będzie wspierał projekty innowacyjne i prace badawczo-rozwojowe w całym kraju - powiedziała w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister podkreśliła, że program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to kontynuacja programu Inteligentny Rozwój. Nowy program będzie głównym źródłem wsparcia dla projektów innowacyjnych, prac badawczo-rozwojowych i inwestycji zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki - wyjaśniła. "Jesteśmy jednym z liderów wykorzystania środków z Unii Europejskiej, zrobimy wszystko, by tę pozycję utrzymać również w nowej perspektywie finansowej" - dodała Jarosińska-Jedynak.

Według Jarosińskiej-Jedynak inwestycje środków unijnych i krajowych we wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej pozytywnie wpływają na innowacyjność polskich przedsiębiorstw. "Nasze działania mają na celu wprowadzenie nowego modelu rozwoju, odpowiedzialnego społecznie i terytorialnie zrównoważonego" - wyjaśniła polityk i zapowiedziała, że w ramach nowego programu promowany będzie model rozwoju oparty o indywidualny potencjał terytorialny, innowacje, eksport, oraz wysoko przetworzone produkty.

"O tym, jak dynamiczny jest postęp w transformacji Polski świadczą dane dot. nakładów na działalność badawczo-rozwojową" - przypomniała wiceminister. Jak wskazała, "krajowe nakłady na badania i rozwój w 2014 r. wynosiły trochę ponad 16 mld zł i przekładały się na 0,94 proc. PKB. W 2019 r, nakłady te wzrosły w uj. kwotowym do ponad 30 mld zł i stanowiły 1,32 proc. PKB".

Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że w ostatnich latach znacząco zwiększył się udział przedsiębiorstw w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej. "Warto wskazać, że w 2014 r. przedsiębiorstwa poniosły ok. 47 proc. wszystkich nakładów na badania i rozwój, w 2019 r. ich udział zwiększył się do 63 proc." - zauważyła. Jej zdaniem w Polsce badania i rozwój to inwestycja podejmowana przede wszystkim przez firmy, które mają na uwadze skomercjalizowanie nowych technologii i wdrożenie nowych produktów na rynek.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na inwestycje przeznaczone zostało ok. 36 mld zł - przypomniała Jarosińska-Jedynak. Według niej realizacja programu krajowego na jednolitych zasadach będzie zapewniać spójność wsparcia i pozytywnie wpłynie na rozwój inwestycji w całej Polsce.

Środki mają zostać przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców i ich prac badawczo-rozwojowych, rozwój kompetencji, wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji, budowę zielonej gospodarki, rozbudowę infrastruktury badawczej, komercjalizację technologii, wzmocnienie instytucji badawczych, ale też wsparcie dla start-upów. Jak powiedziała podczas spotkania prasowego Jarosińska-Jedynak, nowa perspektywa finansowa będzie obejmowała przede wszystkim kontynuację już rozpoczętych działań w ramach programu Inteligentny Rozwój.

"Będziemy dalej korzystać z dobrych praktyk tego programu, z pomysłów, które będą stanowiły odpowiedź na aktualne potrzeby polskiej gospodarki i odpowiadały priorytetom, które stawia przed nami Unia Europejska" - powiedziała wiceminister. "Ważnym elementem będzie uzupełniające wsparcie kompetencji, m.in. takich, które dotyczą cyfryzacji przedsiębiorstw, czy nowych rozwiązań zielonych technologii. Będziemy kontynuować wsparcie nauki i biznesu. Planujemy finansowanie projektów badawczych, połączenie kompetencji jednostek naukowych i przedsiębiorstw" - zapowiedziała i wyjaśniła, że dzięki temu możliwa będzie realizacja badań odpowiadających potrzebom rynku. "Uwzględniliśmy też inwestycje zwiększające potencjał infrastrukturalny i kadrowy sektora naukowego" - dodała Jarosińska-Jedynak.

Jak wyjaśniła, rozpoczynające się w środę konsultacje programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki potrwają do 14 kwietnia.