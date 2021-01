Ruszył nabór do 7. edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska

Rozpoczął się nabór do 7. edycji regionalnego programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska adresowanego do młodych przedsiębiorstw o innowacyjnym profilu działalności. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE. Dotychczas wzięły w nim udział 43 firmy.

Jak poinformował w czwartek wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, bezpłatny program szkoleniowy i mentorski jest przeznaczony dla start-upów z różnych branż, które rozwijają innowacyjny produkt lub usługę.

"Mimo że młodzi przedsiębiorcy prowadzą działalność w bardzo różnych branżach (...), to wszystkich ich łączą dążenie do wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań, skalowania biznesu oraz chęć poszerzania swojej wiedzy w kluczowych dla nich obszarach działalności. Można zakładać, że dzięki takiemu podejściu do swojego rozwoju, są to firmy predestynowane do odnoszenia sukcesów w nieodległej przyszłości" - ocenił.

Program, którego zasadniczym celem jest przekazanie wiedzy na temat efektywniejszego funkcjonowania firmy, adresowany jest do małopolskich przedsiębiorstw o innowacyjnym profilu działalności, które są na początku drogi biznesowej.

Nabór do 7. edycji programu potrwa do 7 lutego. O udział można się ubiegać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.startup.malopolska.pl.

Jak podkreślili organizatorzy, dla zapewnienia optymalnej efektywności w zajęciach bierze udział nieliczna grupa osób - do każdej edycji kwalifikowanych jest najwyżej osiem firm. Uczestniczą one najpierw w sześciu zajęciach warsztatowych, a następnie trafiają pod skrzydła mentorów z wybranej dziedziny. Indywidualna praca z mentorem trwa 10 godzin.

Uczestnicy spotykają się także z menadżerem akceleracji, którego zadaniem jest określenie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Dopełnieniem oferty programu jest zapewnienie bezpłatnego udziału w najbardziej znaczących wydarzeniach branżowych i start-upowych. Wybierają je sami uczestnicy akceleracji.

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska jest realizowany w ramach projektu "Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dotychczasowych sześciu edycjach wzięły udział 43 firmy z regionu.