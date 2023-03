Ruszył nabór do 7. rundy programu dla startupów Orlen Skylight Accelerator

Ruszył nabór do 7. rundy programu Orlen Skylight Accelerator. Jak podał w środę PKN Orlen, poszukiwane będą startupy, które pomogą znaleźć rozwiązania dla blisko 30 wyzwań technologicznych i biznesowych Grupy Orlen.

Powołany w lipcu 2021 r. projekt Orlen Skylight Accelerator to korporacyjny program skierowany do młodych podmiotów technologicznych, które - jak podkreślił PKN Orlen - wspólnie z koncernem "chcą skalować i komercjalizować swoje innowacyjne rozwiązania". Zgłoszenia do obecnej, 7. rundy tego programu można składać do 5 kwietnia poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej orlen.pl w zakładce innowacje lub na stronie innowacje.orlen.pl.

Jak ogłosił w środę PKN Orlen, w ramach 7. rundy naboru do Orlen Skylight Accelerator "będą poszukiwane startupy, które pomogą znaleźć rozwiązania dla blisko 30 zdefiniowanych wyzwań technologicznych i biznesowych Grupy Orlen". Zastrzeżono przy tym, że lista wyzwań "może zostać rozszerzona w trakcie trwania naboru, w zależności od potrzeb obszarów biznesowych".

W wykazie wyzwań koncern podał, że chodzi rozwiązania dotyczące m.in. kontroli transportu towarów niebezpiecznych oraz monitorowanie bezpieczeństwa rurociągów, a także o nowe metody obsługi klienta, płatności i weryfikacji pełnoletności oraz technologie pozwalające na redukcję śladu węglowego z procesu produkcji ciepła i energii elektrycznej, jak również umożliwią wychwytywanie, magazynowanie i powtórne wykorzystanie CO2 "w kierunku konwersji w nowe ekologiczne produkty rynkowe".

PKN Orlen przypomniał, że w ciągu dotychczasowych sześciu rund naboru ogłoszono 120 wyzwań w takich obszarach jak np. sprzedaż detaliczna, logistyka, bezpieczeństwo, petrochemia czy energetyka. "Udało się już uruchomić kilkanaście pilotaży, a większość z testowanych rozwiązań jest obecnie w zaawansowanej fazie realizacji. Niektóre projekty zakończyły się i są w procesie oceny pod kątem możliwości oraz warunków dalszej komercyjnej współpracy czy też wprowadzenia na rynek" - podkreślono w informacji.

Według PKN Orlen, współpraca ze startupami w formule akceleracyjnej pozwala koncernowi "skutecznie budować przewagi konkurencyjne", a także "wspomaga rozwój dzięki pozyskiwaniu wielu zaawansowanych technologii".

Jako przykład PKN Orlen podał opracowanie i przetestowanie tzw. cyfrowego bliźniaka (digital twin) w ramach jednej z instalacji do przerobu ropy naftowej na terenie rafinerii głównego zakładu produkcyjnego koncernu w Płocku (Mazowieckie). Zaawansowany system wykorzystujący internet rzeczy (internet of things) oraz uczenie maszynowe (machine learning) pozwala na "gromadzenie, strukturyzowanie i inteligentne przetwarzanie w czasie rzeczywistym informacji technologiczno-procesowych instalacji".

"W tym zakresie wirtualna kopia będzie naśladować rzeczywisty układ i dostarczać kluczowych informacji potrzebnych do optymalnego zarządzania procesem. Pilotaż ma na celu weryfikację w warunkach operacyjnych poziomu skuteczności różnego typu rozwiązań oraz ich potencjału do optymalizacji i poprawy efektywności wybranych aktywów infrastruktury produkcyjnej" - wyjaśnił PKN Orlen.

Jak zaznaczył koncern, "dzięki korporacyjnemu akceleratorowi możliwe jest również szybsze i pełniejsze zrozumienie przyszłych, potencjalnych wyzwań biznesowych i technologicznych". "Należy pamiętać, że rolą nowoczesnej organizacji jest nie tylko właściwe reagowanie i odpowiadanie na zmieniające się potrzeby konsumentów. Równie istotne jest też aktywne kształtowanie nowych trendów, które będą miały wpływ na jej funkcjonowanie oraz budowę przewag konkurencyjnych w przyszłości" - podkreślono w informacji. Zaznaczono, że dlatego już teraz w segmencie sprzedaży detalicznej PKN Orlen "aktywnie poszukuje nowych form komunikacji swojej oferty czy też innowacyjnych rozwiązań umożliwiających szybszą i pełniejszą digitalizację m.in. procesów sprzedażowych w zakresie obsługi klientów".

Wśród korzyści, jakie mogą uzyskać podmioty biorące udział w programie akceleracyjnym, koncern wymienił m.in.: przetestowanie swoich rozwiązań w rzeczywistych warunkach operacyjnych w ramach infrastruktury Grupy Orlen, sfinansowanie kosztów przygotowania i realizacji pilotażowego wdrożenia, a także pozyskanie praktycznej wiedzy poprzez wsparcie ekspertów i mentorów w zakresie rozwoju, ulepszania czy dostosowania swoich rozwiązań do konkretnych warunków operacyjnych oraz "możliwość skalowania biznesu i realnej opcji na dalszą komercjalizację rozwiązań po zakończeniu pilotażowego wdrożenia".

Uruchamiając Orlen Skylight Accelerator w lipcu 2021 r., PKN Orlen informował, że planowanych jest łącznie 11 rund akceleracyjnych, a budżet całego programu to 4,5 mln zł. Koncern charakteryzuje swój korporacyjny program akceleracyjny jako jedno z trzech "ogniw ekosystemu w innowacjach" Grupy Orlen, obok Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku i powołanego w marcu 2022 r. korporacyjnego funduszu Orlen Venture Capital.

W maju 2022 r. PKN Orlen zawarł porozumienie rozpoczynające współpracę między Orlen Skylight Accelerator a Microsoft Founders Hub 101. Dzięki temu, jak wówczas informowano, startupy uczestniczące w programie akceleracyjnym koncernu mogą liczyć na bezpłatny dostęp do narzędzi i zasobów Microsoftu oraz na wsparcie ekspertów tej firmy.

