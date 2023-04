Ruszył nabór wniosków w FEdPW 2021-2027 dla podmiotów, które wesprą startupy

Podmioty, które będą wspierać młode firmy ze wschodniej Polski w przygotowaniu do rozpoczęcia biznesu mogą od wtorku zgłaszać się do konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Na tzw. platformy startowe jest do zdobycia z UE 120 mln zł. Nabór potrwa do 21 czerwca 2023. Gdy platformy będą wybrane, to do nich młode firmy będą się zgłaszać po merytoryczną pomoc w przygotowaniu biznesu, na który mają pomysł.

Platformy startowe dla nowych pomysłów z FEdPW do kontynuacja działań z poprzedniego programu pod nazwą Polska Wschodnia 2014-2020 - przypominała w ostatnich dniach na obradach sejmowej podkomisji stałej ds. rozwoju gospodarczego wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"W ramach tego działania chcemy przeznaczyć wsparcie na takie bardzo kompleksowe i bardzo indywidualnie, bardzo często też szyte na miarę wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które są na najwcześniejszym etapie rozwoju. Oferujemy tutaj usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu biznesowego, nad przygotowaniem. ale również następnie wdrożeniem odpowiedniego modelu biznesowego i ci autorzy najlepiej rokujących przedsięwzięć będą mogli ubiegać się o dotacje na dalszy rozwój swojego pomysłu" - wskazała wiceminister.

Platformy startowe dotychczas tworzyły parki naukowo-technologiczne w partnerstwach z innymi podmiotami i to tam młode firmy dostawały pomoc w przygotowaniu biznesu.

"To działania dla osób, które planują założyć innowacyjny biznes w Polsce wschodniej, chcą rozwijać działalność na rynku krajowym, ale również na rynku międzynarodowym chcą te swoje pomysły promować i pokazywać znacznie szerzej" - mówiła Jarosińska-Jedynak. Podała, że nabór - już bezpośrednio dla firm - będzie przeprowadzony od 5 września do 31 października 2023 r.

Z nowych Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 mogą korzystać województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie i po raz pierwszy mazowieckie (oprócz Warszawy i ościennych powiatów). Łączny budżet programu to 12 mld zł, z czego - jak informowała wiceminister Jarosińska-Jedynak 500 mln euro na rozwój przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informowała wcześniej, że dotychczas obecnie działające platformy startowe pozyskały ponad 12 tys. innowacyjnych projektów na biznes, a ok. 1,5 tys,. tych pomysłów stało się innowacyjnymi spółkami, które działają we wschodniej Polsce.

W ramach platformy startowej osoby, które chcą założyć innowacyjny biznes, rozwinąć go, dostają wsparcie merytoryczne, doradztwo, usługi biznesowe potrzebne w pracy nad rozwojem pomysłu na biznes. Sam pomysł jest weryfikowany pod kątem biznesowym i technologicznym.

