Ruszył program dla meblarstwa. Ma poprawić konkurencyjność branży

Ruszył prowadzony przez PARP pilotażowy program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. Jego cel to zwiększenie konkurencyjności branży poprzez transformację technologiczną. Wnioski o granty można składać do 6 grudnia 2022 roku.

- W 2021 r. polscy eksporterzy zrealizowali 19,2 proc. wartości unijnego eksportu mebli. Utrzymanie konkurencyjności branży meblarskiej powinno odbywać się m.in. poprzez transformację technologiczną. Oznacza to, że przemysł meblarski jest idealną branżą do wdrożenia pilotażu Robogrant - powiedział Dariusz Budrowski, prezes PARP, cytowany w komunikacie.

- Grant mogą otrzymać projekty o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację. Małe i średnie firmy, produkujące meble i mające siedzibę na terytorium Polski, mogą otrzymać wsparcie sięgające 85 proc. wydatków kwalifikowanych, które maksymalnie mogą wynieść 1 mln zł. Co znaczy, że jedna firma może otrzymać nawet 850 tys. zł dofinansowania – powiedział Dariusz Budrowski.

Pula środków w konkursie to 29 mln zł. PARP podała, że środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego. Wskazała, że wsparcie będzie mogło obejmować także zakup wartości niematerialnych i prawnych – w postaci m.in. oprogramowania – niezbędnych do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej.

Program skierowany jest do firm, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy i nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o granty w pilotażu mogą być składane od 8 listopada 2022 do 6 grudnia 2022, w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00.

