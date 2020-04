Ruszył przetarg na dokumentację południowej obwodnicy Wadowic

Ruszył przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy Wadowic w ciągu krajowej 28. – podał w środę wadowicki magistrat. Budowa drogi, w ciągu krajowej 28, ma ruszyć w 2024 r. Dwa lata później powinna być gotowa.

Urzędnicy magistraccy wyjaśnili, że chodzi o opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego. "Wykonawca jest zobowiązany w imieniu inwestora uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym przygotować niezbędne materiały i dane do wniosku na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także uzyskać tą decyzje w imieniu zamawiającego. Decyzja ZRID musi być ostateczna" - wskazali.

Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński powiedział, że w ogłoszeniu zawarty został wymóg, by realizacja całego zadania została zrealizowana w maksymalnym terminie do 73 miesięcy od daty podpisania umowy.

"36-40 miesięcy to czas przewidziany na przygotowanie zadania, czyli opracowanie dokumentacji projektowej, wykup pozostałych działek, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Kolejne siedem miesięcy założyliśmy na realizację postępowania przetargowego przez GDDKiA oraz 26 miesięcy na samą budowę obwodnicy. Zgodnie z tym harmonogramem pierwsze łopaty pod budowę obwodnicy powinny zostać wbite w 2024 roku, a oddanie drogi do użytku w 2026 r." - wyjaśnił burmistrz Kaliński.

Termin składania ofert na przetarg upływa 11 maja.

Wadowice jako jedno z pierwszych miast w Polsce, znalazły się na rządowej mapie 100 obwodnic. "Dzięki temu obwodnica zostanie wybudowana w całości z budżetu państwa za kwotę blisko 70 mln zł. Po stronie gminy Wadowice jest jedynie przygotowanie zadania, co będzie kosztowało nas ok. 4 mln zł" - dodał Kaliński.

Przygotowanie zadania, które spoczywa na barkach samorządu, oznacza opracowanie dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia oraz uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRID. Do zadań gminy należy również trwający już wykup działek i wypłata odszkodowań.

"Większość gruntów pod inwestycję zostało już wykupionych. (…) W ekspresowym tempie udało nam się nabyć już ponad 3,26 ha powierzchni, co kosztowało nas niespełna 780 tys. zł. Do wykupu pozostało nam jeszcze tylko 80 arów" - wyjaśnił burmistrz Wadowic.

Nowa obwodnica będzie drogą krajową klasy GP, czyli główna o ruchu przyspieszonym ze średnią prędkością 80 km na godz. Jej długość to ok. 1,45 km. Planowany przebieg rozpoczyna się od ronda gen. Leopolda Okulickiego na krajowej 52 do ul. Zegadłowicza na 28. Szacunkowy koszt całej inwestycji to ok. 73 mln zł.

Rządowy program 100 obwodnic określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje też źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji przez GDDKiA. Powstać mają obwodnice o łącznej długości 820 km. Koszt realizacji szacowany jest na ok. 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.