Ruszył przetarg na nadzór nad projektem i budową obwodnicy w Oświęcimiu

Ruszył przetarg na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót dla obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi S-1 – podała w środę krakowska dyrekcja GDDKiA. Firmy mogą składać oferty do 15 maja.

Iwona Mikrut, rzecznik krakowskiego oddziału Dyrekcji, poinformowała, że firma, która zostanie wybrana, będzie miała za zadanie m.in. pełnić nadzór nad projektowaniem, zweryfikować dokumentację projektową pod kątem jej kompletności i wzajemnej zgodności, a także zweryfikować wyniki obliczeń. Będzie też pełniła nadzór inwestorski oraz kontrolowała realizację robót.

Obwodnica Oświęcimia w ciągu powstającej S-1 będzie dwujezdniową drogą krajową klasy GP. Przebiegnie po nowym śladzie. Będzie liczyła 9 km. Powstaną trzy mosty - na Wiśle, Sole i Młynówce, a także wiadukt kolejowy. O kontrakt na jej budowę stara się 10 firm. "Aktualnie trwa sprawdzanie i analizowanie złożonych dokumentów" - powiedziała Mikrut.

Droga będzie przebiegała m.in. w pobliżu miejsca pamięci, jakim jest były niemiecki obóz Auschwitz II-Birkenau. Z tego powodu opracowany został "Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa - Auschwitz-Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)" dla inwestycji.

"W raporcie szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Podczas opracowania projektu budowlanego analizowane będą zawarte w nim, w tym kontekście, rozwiązania. Sprawą priorytetową jest tu bezkonfliktowe funkcjonowanie +dobra światowego dziedzictwa+ oraz drogi krajowej" - podkreśliła Mikrut.

Obwodnica Oświęcimia to czwarta cześć podzielonej na cztery odcinki inwestycji drogowej - S-1 od węzła w Kosztowach do Bielska-Białej.

Pozostałe odcinki to: węzeł Kosztowy II (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła), od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic, a także od Dankowic do węzła Suchy Potok (z węzłem) w Bielsku-Białej. GDDKiA planuje, że jeszcze w kwietniu podpisze umowy z wykonawcami na te trzy odcinki.

Rzecznik krakowskiej dyrekcji dodała, że wszystkie cztery odcinki realizowane będą w formule "projektuj i buduj". Docelowo droga S1 będzie liczyć 135 km długości. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1.

Cała droga ma zostać oddana do użytku w 2024 r.