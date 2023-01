Ruszyła kampania informacyjna o inwestowaniu na rynkach finansowych - poinformował w poniedziałek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Jej cel to podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat rynku finansowego i zwiększenie świadomości ryzyka wiążącego się z inwestowaniem.

UKNF rozpoczęła ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem "NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI - INWESTUJ ŚWIADOMIE!" - poinformowano w poniedziałkowym komunikacie UKNF.

Wskazano, że rynek finansowy daje wiele możliwości inwestowania. Część inwestycji ma skomplikowany charakter, trudny do zrozumienia dla ogółu społeczeństwa. Według UKNF inwestorzy, często bez doświadczenia, nie rozumieją potencjalnych ryzyk, jakie wiążą się z poszczególnymi inwestycjami. Nie zawsze rozumieją, że inwestycje, które przewidują bardzo atrakcyjną stopę zwrotu, niosą za sobą większe ryzyko.

Zaznaczono, że inwestorzy sprawdzają podmioty i produkty, w które zainwestowali, często dopiero po transakcji, czyli wtedy, kiedy jest za późno, a straty zostały przez nich już poniesione. Ponadto potencjalni inwestorzy nie znają roli Komisji Nadzoru Finansowego lub jej nie rozumieją. W przypadku utraty zainwestowanych środków, skarżą się do KNF i tutaj szukają pomocy w ich odzyskaniu - dodano.

Zdaniem UKNF inwestowanie, zwłaszcza oszczędności życia, to jedna z tych decyzji, które mają daleko idące konsekwencje, a ich efekty decydują o naszej przyszłości, podobnie jak decyzja o ślubie, do czego nawiązuje główny spot kampanii. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane świadomie, po dokładnym sprawdzeniu danego produktu finansowego oraz tego, co i od kogo się kupuje, a także jakie ryzyko jest z tym związane - zwrócono uwagę.

Jak wyjaśnił UKNF, działania w ramach kampanii mają na celu m.in. uświadomienie inwestorów, że każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko i że jest ono tym większe, im inwestycja wydaje się atrakcyjniejsza; zachęcenie osób zamierzających zainwestować środki do dywersyfikacji ryzyka; przekonanie społeczeństwa do weryfikacji wszystkich informacji na temat potencjalnych inwestycji, dokładnego zapoznania się z nimi i sprawdzania wiarygodności źródeł tych informacji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl