Ruszyła kampania informacyjna zachęcająca Polaków do podróży samolotem na tegoroczne wakacje

Przekonanie Polaków do wyboru samolotu na tegoroczne wakacje, wskazując na jego bezpieczeństwo epidemiczne oraz korzystanie przez pasażerów z unijnych certyfikatów COVID - to cele kampanii informacyjnej zainicjowanej we wtorek przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Na warszawskim Lotnisku Chopina szef ULC Piotr Samson oraz przedstawiciele sektora lotniczego zainaugurowali we wtorek ogólnopolską kampanię informacyjną "Oderwij się! Lataj zdrowo na wakacje". Jak mówili, jej celem jest zachęcenie Polaków do wyboru transportu lotniczego podczas tegorocznych wakacji.

"Idea tej kampanii ma służyć temu, żeby przekonać czy potwierdzić Polakom, że latanie jest naprawdę bezpieczne. Przez okres pandemii lotnictwo było jedną z branż, która najbardziej ucierpiała, jeśli chodzi o przychody. Teraz wychodzimy już z najgorszego momentu, a przed nami okres wakacyjny, kiedy Polacy tradycyjnie korzystają z samolotu, żeby polecieć na wakacje. I my, jako Urząd Lotnictwa Cywilnego, chcemy powiedzieć, że latanie jest bezpieczne, przede wszystkim bezpieczne z punktu widzenia covidowego" - powiedział Samson.

Akcja informacyjna zaplanowana jest na sezon wakacyjny 2021, a jej działania obejmą outdoor, kampanię w internecie i w mediach społecznościowych.

Jak wskazywał prezes ULC, dane techniczne dowodzą, że powietrze w samolocie jest filtrowane co najmniej 30 razy na godzinę i jednocześnie oczyszczane z ponad 99,99 proc. wszystkich cząstek, w tym wirusów.

"To sprawia, że ryzyko zakażenia COVID-19 na pokładzie samolotu jest znacznie niższe, niż w innych środkach transportu, klimatyzowanym biurze czy restauracji. Również procedury, które mamy na lotniskach, są ściśle zaprojektowane do tego, żeby w pełni utrzymać bezpieczeństwo" - powiedział Samson.

Szef ULC przekazał, że we wtorek Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wyda najnowsze zalecenia dotyczące podróżowania. Jak mówił, nadal ma pozostać wymóg podróżowania w maseczce zakrywającej nos i usta; zmniejszona ma zostać odległość pomiędzy osobami z 1,5 m do 1 m.

"Rekomendujemy, żeby używać Unijnego Certyfikatu Covidowego. To jest nasze podstawowe narzędzie, które ma zapewnić, że latanie jest bezpieczne i że przepływ pasażerów przez lotnisko i samolot jest płynny" - powiedział Samson.

Jak dodał szef ULC, zalecane jest, aby certyfikat sprawdzać w jednym momencie w trakcie podróży, czyli przy odprawie bagażowej. Dlatego - jak wskazał Samson - jednym z kluczowych przekazów kampanii jest uruchomienie Unijnych Certyfikatów COVID (UCC), "dzięki którym będzie można bezpieczne i swobodnie podróżować pomiędzy państwami Unii Europejskiej w czasie pandemii". "Te certyfikaty dadzą pasażerom pewność co do zasad podróżowania za granicę" - dodał.

Obecna na konferencji wiceminister zdrowia Anna Goławska podkreśliła, że przekraczanie granic państwowych, "szczególnie dzięki nowemu Unijnemu Certyfikatowi potwierdzającemu zaszczepienie, przebycie choroby COVID-19 lub posiadanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa" , "jest o wiele prostsze w realizacji, niż jeszcze niedawno". "To duże ułatwienie i szansa na bezpieczne podróżowanie" - powiedziała wiceminister.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała podkreślił z kolei, że pandemia spowodowała "bezprecedensowy kryzys na rynku lotniczym". Jak mówił, był to czas "niezwykle trudny" dla portów lotniczych, przewoźników i innych firm związanych z lotnictwem.

"Możemy powiedzieć, że na ten moment - a wszystko wskazuje na to, że pandemia odchodzi do historii, że już jest zdecydowanie lepiej - branża lotnicza wyszła z tego niezwykle trudnego okresu obronną ręką" - powiedział Horała. Jego zdaniem, "możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem".

"Teraz chcemy zachęcić pasażerów, żeby wrócili do latania w sposób bezpieczny. Są wypracowane procedury, zasady, których trzeba przestrzegać. (...) A wszystko wskazuje na to, że dzięki zachowaniu tych zasad będzie można bezpiecznie podróżować, do czego wszystkich zachęcamy. I miejmy nadzieję, że teraz jesteśmy już w okresie dynamicznego powrotu ruchu lotniczego w Polsce" - powiedział wiceminister.

Do bezpiecznego podróżowania zachęcał również prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" Stanisław Wojtera. PPL zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie.

"Czas pandemii wymusił na nas to, żeby to słowo +bezpieczeństwo+ nabrało nowego wymiaru. I podróże samolotem są również bezpieczne od strony epidemicznej. Staramy się, żeby te wszystkie restrykcje, które siłą rzeczy muszą być, jak np. maseczka, dystans, żeby one były jak najmniej uciążliwe" - tłumaczył. Dodał, że na Lotnisku Chopina testowane są dziesiątki tysięcy osób miesięcznie. "W kwietniu i maju odsetek osób, które otrzymały pozytywny wynik testu tutaj wykonanego, to było około promila" - dodał.

Szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski zapewnił natomiast, że niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, PAŻP dba o bezpieczne polskie niebo przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Partnerami kampanii informacyjnej są: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Związek Regionalnych Portów Lotniczych oraz Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". Kampanię wspierają Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Infrastruktury.

