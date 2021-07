Ruszyła nowa edycja programu „Poland Bussines Harbour” dla specjalistów IT i firm z tego sektora, planujących przenosiny do Polski. Ta edycja skierowana jest do informatyków z Armenii, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii i Rosji oraz dla Białorusinów – poinformowano we wtorek na konferencji.

"Od wtorku polskie konsulaty w Armenii, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii i Rosji będą wydawać wizy w ramach nowej edycji programu +Poland Bussines Harbour+" - powiedziała we wtorek w czasie konferencji prasowej Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech.

Jak powiedziała, nowa edycja programu skierowana jest dla osób indywidualnych wraz z rodzinami, które znajdą w Polsce interesującą ofertę pracy i zatrudnieniem których będą zainteresowane krajowe firmy. Z programu mogą skorzystać także osoby, które chciałyby w Polsce założyć startup - w tym przypadku będzie można to zrobić w ramach programu "Poland Prize", zarządzanego przez PARP. Wreszcie kolejna możliwość zakłada przeniesienie całych firm lub oddziałów do Polski, w czym pomagać ma PAIH.

"Rozwiązania oferowane w ramach tej edycji są praktycznie tożsame z tymi, które w ramach pierwszej edycji oferowane były Białorusinom. Oczywiście, Białoruś również pozostaje w programie" - powiedziała Orłowska.

Program "Poland Bussines Harbour" został stworzony w ubiegłym roku z myślą o Białorusinach - przypomniano w czasie konferencji prasowej. W jego ramach specjalistom z dziedziny informatyki dano możliwość przeniesienia się z rodziną lub z firmą do Polski. Celem programu było wsparcie białoruskiego społeczeństwa, które protestowało po wyborach w tym kraju, oficjalnie wygranych przez Alaksandra Łukaszenkę.

"Prawie 14 tys. wiz wydanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy dla specjalistów IT i ich rodzin pokazuje skalę tego programu. Teraz chcemy rozszerzyć program na kraje z Partnerstwa Wschodniego, ale także zaoferować taką możliwość specjalistom z Rosji. Motywacje przyświecające tej edycji są nieco inne, bo państwa, które chcemy objąć programem, nie są krajami niestabilnymi politycznie" - powiedział na konferencji prasowej wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Dodał, że liczy, iż dzięki napływowi specjalistów z Rosji uda się nawiązać dobre stosunki z tym krajem "na poziomie społeczeństw". "Wierzę, że jeśli coś się w Rosji zmieni, to nastąpi to z poziomu społeczeństwa. Wierzę, że na poziomie kontaktów międzyludzkich jesteśmy w stanie budować dobre stosunki" - powiedział.

Zdaniem uczestników konferencji, poprzednia wersja programu "PBH" okazała się sukcesem. "Przed jego uruchomieniem co 10-ty białoruski specjalista IT, rozważający wyjazd, wybierał Polskę. Po kilku miesiącach Polskę wybierał już co drugi Białorusin" - powiedziała Justyna Orłowska.

Marcin Przydacz wskazał, że rozważane jest poszerzenie programu o kolejne kraje, ale wcześniej trzeba sprawdzić, jak zadziała obecna edycja "Poland Bussines Harbour".

