Ruszyła nowa linia autobusowa łącząca Port Lotniczy Olsztyn-Mazury z Mikołajkami

Uruchomiona została nowa linia autobusowa pomiędzy lotniskiem Olsztyn-Mazury a Mikołajkami, przez Szczytno i Mrągowo. Połączenie powstało z inicjatywy samorządu woj. warmińsko-mazurskiego - poinformował PAP rzecznik portu lotniczego Dariusz Naworski.

Prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Wiktor Wójcik wskazał, że nowe połączenie autobusowe uzupełni istniejące już formy transportu z i do lotniska. "Z pewnością będzie cieszyło się zainteresowaniem zarówno mieszkańców regionu, jak również turystów przylatujących na Warmię i Mazury" - ocenił.

Wskazał, że nowa linia autobusowa to kolejny krok ku zwiększeniu dostępności komunikacyjnej lotniska oraz optymalnemu skomunikowaniu portu z regionem. Połączenie autobusowe zapewni nie tylko dojazd do portu lotniczego, ale również do najbliższego węzła komunikacyjnego, co pozwoli pasażerom korzystającym z portu na zaplanowanie dalszej podróży w oparciu o ofertę połączeń autobusowych i kolejowych z i do Szczytna - dodał.

Połączenie autobusowe ma być sfinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Połączenia takie mają na celu zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego wybranych obszarów Polski oraz stworzenie możliwości dojazdu do miejscowości stanowiących węzły komunikacyjne, z których można dogodnie kontynuować dalszą podróż.

Do portu lotniczego Olsztyn - Mazury można dojechać koleją. 58-kilometrową trasę szynobus z Olsztyn pokonuje w 55 minut. Połączenia realizują też inni przewoźnicy autobusowi.

Letnia siatka połączeń lotniczych obejmuje kierunki krajowe: do Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa oraz zagraniczne - do Dortmundu, Londynu (Stansted) i Londynu (Luton).

