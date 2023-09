Ruszyło Forum Ekonomiczne w Karpaczu pod hasłem "Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian"

XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu rozpoczęło się we wtorek pod hasłem "Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian". W programie kongresu zaplanowano kilkaset wydarzeń z udziałem polityków, przedstawicieli biznesu, naukowców oraz samorządowców.

Program tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu przewiduje prawie 500 wydarzeń w takich działach jak m.in. Cyfryzacja, Człowiek i kultura, Europa w świecie, Nowa gospodarka, Nowe technologie, Odbudowa Ukrainy, Państwo i reformy, Polityka międzynarodowa.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że Forum Ekonomiczne to ważne wydarzenia dla Dolnego Śląska. "To docenienie tego, co się dzieje w regionie, który jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w UE" - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej inaugurującej kongres w Karpaczu.

Przybylski dodał, że w Forum uczestniczy ponad 5 tys. gości i około 500 przedstawicieli mediów. "W dyskusjach będą uczestniczyć naukowcy, politycy, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i trzeciego sektora. Będziemy starać się realizować wnioski, które powstaną po zakończeniu Forum" - zapewnił. Marszałek dolnośląski podkreślił, że dyskusje będą dotyczyć m.in. kwestii bezpieczeństwa, ekonomii, innowacji, sztucznej inteligencji oraz sfery społecznej.

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski podkreślił, że dziś Europa szuka odpowiedzi na wyzwania, które pojawiły się po pandemii COVID-19 oraz wybuchu wojny w Ukrainie. "Nawet najwięksi entuzjaści globalizacji mają już świadomość, że są granice, których przekroczyć już się nie da. Jeśli ponad 80 proc. substancji aktywnych do antybiotyków produkowanych jest w jednym tylko kraju w Azji, to jesteśmy niejako zakładnikami. Pandemia pokazała, że łańcuchy dostaw mogą być zerwane i że możemy być kompletnie bezradni. Wojna zaś uzmysłowiła Europejczykom, że architektura bezpieczeństwa, którą zbudowaliśmy po II wojnie światowej, załamała się" - ocenił Berdychowski. Dodał, że Europejczycy muszą zmienić swoje myślenie o przyszłości.

Berdychowski wskazał też na "rewolucję w cyberprzestrzenie". "Dziś mówimy o sztucznej inteligencji i związanych z nią konsekwencji" - mówił.

Gościem specjalnym konferencji Europa Karpat, która odbywa się w ramach Forum, będzie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ma wziąć udział w specjalnym wydarzeniu "Nowe inwestycje dla Europy Środkowej, Polski i Podkarpacia".

Konferencję Europa Karpat otworzą wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński, którzy są pomysłodawcami tego formatu dyskusji. Wśród zaproszonych mówców są również m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, wiceszef Komisji do Spraw Europejskich Seimasu Litwy Emanuelis Zingeris i przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Rumunii Rozália Biró. W gronie panelistów mają być też marszałek senior Sejmu IX kadencji Antoni Macierewicz oraz Hege Boman Grundekjon - norweska działaczka, która odbierze Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP nadany przez Prezydenta RP za wybitne zasługi we wspieraniu opozycji antykomunistycznej i przemian demokratycznych w Polsce.

W programie tegorocznego Forum Ekonomicznego znalazły się także m.in. panele dyskusyjne z obszaru "Państwo i reformy", w których weźmie udział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Omówi on konsolidację aktywów jako sposób na rozwój biznesu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk będzie z kolei komentował prezentowany na Forum film o trasie Via Carpatia.

Swoją obecność na Forum zapowiedzieli też m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W czasie imprezy zaplanowano prezentację 6. edycji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, kompleksowo podsumowującego najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce oraz w krajach regionu. Raport składa się z 12 rozdziałów stworzonych przez ekspertów z SGH oraz dodatku specjalnego przygotowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Forum Ekonomiczne zakończy się w czwartek.

