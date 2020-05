Ruszyło Śląskie Forum Ekspertów

Zróżnicowane potrzeby i specyfika poszczególnych branż przemysłu na Śląsku wymagają celowego podejścia, zwłaszcza w warunkach kryzysu wywołanego przez epidemię. Współpraca samorządów z firmami pozwoli uniknąć błędnych decyzji przy wychodzeniu z kryzysu i przekształcaniu gospodarki regionu. Ma w tym pomóc Śląskie Forum Ekspertów, która rozpoczęło działalność w Katowicach.

Widać pewne sygnały dostosowywania się gospodarki do nowej sytuacji – chodzi m.in. o zmiany w łańcuchach dostaw i wzrost znaczenia ich buforowania, wzrost znaczenia innowacji czy rozwój branży IT.Robert Tomanek zwrócił uwagę, że samorządy, które notują spadek wpływów z podatku, stanęły przed problemami finansowymi, ale mają jeszcze przed sobą problemy organizacyjne, związane z przygotowaniem lokalnej ekonomii do działania w nowych warunkach.Jednym z zauważonych przez katowickich ekonomistów skutków epidemii jest „anormalny spadek ofert pracy”, który wskazuje, że przedsiębiorcy zamrozili swoje plany inwestycyjne i zatrudnieniowe.Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i przewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów podkreślił, że najskuteczniejszym sposobem na rozruszanie gospodarki są inwestycje, zarówno duże, jak i małe. Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Śląsk wciąż ma ogromny potencjał.Marszałek Chełstowski podkreślił znaczenie nowych technologii w trwającej transformacji województwa śląskiego. Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej przypomniał jednak, że trzeba brać pod uwagę wpływ górnictwa na gospodarkę regionu i zastanowić się, czy nowe przemysły będą miały podobnie mocne znaczenie. – Polska Grupa Górnicza wydobywa surowiec lokalnie, a sprzedaje go szeroko. Mamy 10 mld złotych obrotów i 98 proc. z tych środków wydajemy w regionie. Nasz sektor zatrudnia bezpośrednio 41 tys. ludzi, ale w rzeczywistości daje zatrudnienie 180 tysiącom. Zmieniając jeden instrument pozyskiwania środków dla regionu na inny trzeba się zastanowić, czy będzie on miał podobne znaczenie – powiedział Tomasz Rogala i przypomniał, że zbyt szybko i niewłaściwie przeprowadzona transformacje regionów górniczych w Niemczech doprowadziła do znacznego odpływu z nich mieszkańców. Jego zdaniem transformację trzeba oprzeć o śląskie firmy i uczelnie z naszego regionu.Ogrom stojących przed regionem zadań podkreślała także Jadwiga Dyktus, prezes zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia, która zauważyła, że 1 mld złotych to bardzo dużo i zarazem bardzo mało, bo do realizacji strategii trzeba 100 razy więcej.Oferowane w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki fundusze pochodzą w znacznej części ze środków unijnych. Krzysztof Krystowski, prezes zarządu Śląskiego Klastra Lotniczego zachęcał do włączenia się w dyskusję europejską. Powiedział, że UE ma zamiar wyodrębnić 14 kluczowych sektorów, na których będzie się opierała strategia wyjścia z obecnego kryzysu. Są wśród nich branże silnie reprezentowane w województwie śląskim, np. energetyka, turystyka, sektor automotive i mobility, przemysł lotniczy i obronny.