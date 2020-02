Jakie drogi i trasy kolejowe mają prowadzić do CPK? Ruszyły konsultacje

Od poniedziałku (10 lutego|) na stronie internetowej CPK można zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji nowego portu lotniczego - poinformowała spółka.

Konsultacje potrwają do 10 marca br.

CPK informuje, że formularz znajduje się na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl , uwagi można też przesłać pocztą lub zostawić w siedzibie spółki.

"Uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać opinie do trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Po pierwsze, do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, których planowanie jest związane z powstaniem lotniska. Po drugie i trzecie, do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych (...) z korytarzami przebiegów: kolejowych i drogowych" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie spółki.

Uwagi można przesłać poczta lub elektronicznie.

"Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się, które z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną wprowadzone w życie" - powiedział, cytowany w komunikacie, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Spółka tłumaczy, że Strategiczne Studium Lokalizacyjne powstało w ramach przygotowań spółki CPK do zaprojektowania i budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy. Łączą one poszczególne regiony kraju z CPK i między sobą, likwidując wykluczenie transportowe w różnych regionach Polski.

"Ostateczny przebieg linii będzie zależał właśnie od wyników rozpoczynających się dzisiaj konsultacji społecznych. Konsekwentnie, po raz kolejny, pytamy społeczność lokalną o opinię. Dlatego w ubiegłym roku zakończyliśmy Regionalne Konsultacje Strategiczne, podczas których rozmawialiśmy z samorządowcami o nowych liniach we wszystkich 16 województwach" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes CPK Mikołaj Wild.

Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych, w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości. Połączenia mają umożliwić dojazd do CPK z większości największych miast Polski w nie dłużej niż 2,5 godz. Np. podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi - niespełna 30 minut. Z Wrocławia i Poznania dojedziemy do Warszawy poniżej 2 godz., a podróż między Krakowem i Katowicami skróci się do 35 minut. Do sieci kolejowej zostaną włączone m.in. Jastrzębie-Zdrój i Łomża, do których nie da się teraz dojechać pociągiem.

Każda z 10 tras kolejowych do CPK ma składać się z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację - PKP Polskie Linie Kolejowe.

Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki - między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.



CPK - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.