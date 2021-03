Ruszyły konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło we wtorek konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy w obszarze zielonej energii, efektywności i zrównoważonego transportu. Szefowie resortu przedstawili podstawowe założenia KPO, cele i kierunki wsparcia.

Minister Tadeusz Kościński, otwierając serię debat na temat przeznaczenia środków z instrumentu RRF na realizację działań rozwojowych w Polsce przypomniał, że w ciągu 7 lat Polska otrzyma łącznie ze wszystkich źródeł unijnych ok. 770 mld zł.

Kościński podkreślił, że KPO jest podstawą do sięgnięcia po środki z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności, a głównym celem planu jest zwiększenie produktywności polskiej gospodarki.

Chcemy to osiągnąć wspierając pięć obszarów: nowoczesną i odporną gospodarkę, zieloną energię, cyfryzację, inteligentny transport oraz zdrowie - wskazał minister.

"Jestem pewien, że odpowiednie wykorzystanie środków z Krajowego Planu pozwoli na powrót polskiej gospodarki na właściwe tory" - dodał Kościński.



Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że celem ogólnym RRF jest promowanie spójności społecznej, gospodarczej UE. Będzie przyczyniał się do odbudowy potencjału wzrostu ale i promowania wzrostu zrównoważonego.





Przypomniała, że środki dla Polski w perspektywie finansowej 2021-2027 będą dystrybuowane na różne sposoby. To polityka spójności, wspólna polityka rolna oraz w ramach NextGenerationEU - RRF - tłumaczyła. Przypomniałam że na NGEU składa się też dodatkowa pula z instrumentu REACT-EU, która zwiększy programy z perspektywy 2014-2020 oraz fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Jarosińska Jedynak wskazała, że 37 proc. ze środków w ramach KPO musi być skierowane na działania związane z klimatem, a 20 proc. - na transformację cyfrową.

"Cały plan jest objęty zasadą +nieczynienia poważnej szkody+. Inwestycje negatywnie oddziaływujące na środowisko nie będą mogły uzyskać z niego wsparcia" - zaznaczyła.

W ramach RRF Polsce ma przypaść 58,1 mld euro, z czego 23,9 mld grantów. W latach 2021-2022 pierwsza transza grantów wyniesie 20,3 mld euro. Jarosińska-Jedyna przypomniała, że z tego 6,3 mld euro trafi na zielona transformację, a 6,1 mld euro na transport przyjazny środowisku. Ok. 4,1 mld euro będzie przeznaczone na poprawę konkurencyjności i odporności polskiej gospodarki, a ok. 3 mld euro na dostęp do internetu, na rozwój e-usług, ale też zwiększenie popytu na rozwiązania cyfrowe.

Wiceminister podkreśliła, że obszarze zielonej transformacji priorytetowo potraktowano jakość powietrza, dlatego będzie więcej środków obok termomodernizacji zostanie skierowanych na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, czy przebudowę ciepłownictwa systemowego w kierunku OZE i kogeneracji.

W KPO obok wsparcia OZE można znaleźć wdrażanie inteligentnej infrastruktury energetycznej, wsparcie dla społeczności energetycznych, czy wsparcie mniejszych miast w adaptacji do zmian klimatu - wymieniała wiceminister.

Jarosińska-Jedynak dodała, że w ramach zielonej mobilności finansowany będzie sektor kolejowy i elektromobilność oraz zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych. "Zmiany organizacyjno-zarządcze zaowocują zwiększeniem konkurencyjności kolei. O to chodzi, żeby przenosić transport drogowy na tory" - wskazała, dodając, że "chcemy też sfinansować budowę kilku obwodnic", w miejscowościach, gdzie emisja z transportu drogowego jest duża, a liczba wypadków - wysoka.