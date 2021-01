Ruszyły prace przygotowujące do budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu

Rozpoczęły się prace archeologiczne i saperskie przygotowujące teren pod budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. To początkowy etap budowy, ale jest on istotny w realizacji tej ważnej dla całego regionu inwestycji. Prace kosztują 1,9 mln zł.

Działka, na której ma stanąć nowy szpital znajduje się przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu i ma powierzchnię 22 hektarów. Nowa placówka połączy w jedno dotychczas działające osobno trzy podmioty: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych i Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc. Planowany termin uruchomienia placówki to 2025 rok.

Budowa szpitala pochłonie 700 mln zł, z czego 300 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. W nowym szpitalu rocznie będzie prowadzonych 32 tys. hospitalizacji i 200 tys. świadczeń ambulatoryjnych.

Wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski powiedział, że do tej pory pracowano nad wyborem koncepcji budowy nowego szpitala oraz przygotowaniem dokumentacji.

"Cieszę się, że dziś możemy zobaczyć pierwsze fizyczne postępy prac związane z przygotowaniem terenu przez archeologów i saperów. Ta niezwykle ważna dla Dolnoślązaków inwestycja nabiera realnego kształtu, choć przed nami jeszcze wiele wyzwań. Budowa nowego szpitala onkologicznego to priorytet dla samorządu województwa. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji nie tylko w skali naszego województwa, ale również w skali całego kraju" - powiedział Krzyżanowski.

Przypomniał, że rozmowy na temat budowy nowego szpitala onkologicznego trwały od 20 lat, ale wreszcie ta kluczowa dla Dolnego Śląska inwestycja staje się rzeczywistością.

"Prace archeologiczne i saperskie wprawdzie są elementem przygotowawczym pod budowę inwestycji, ale jest to istotny etap, od którego zależą dalsze postępy prac" - powiedział Krzyżanowski.

Jak podano, archeolodzy i saperzy weszli już na teren przygotowany pod budowę nowego szpitala. Ich zadaniem jest sprawdzenie gruntu pod względem bezpieczeństwa i niezwłoczna reakcja w razie wykrycia w ziemi zagrożenia, takiego jak np. powojenne niewypały, niewybuchy czy pociski.

Na terenie nowego szpitala znajdują się dwa stanowiska archeologiczne. Zakończenie prac archeologicznych i saperskich zaplanowane jest na koniec 2021 roku, umowa z wykonawcą tego zadania opiewa na 1,9 mln zł.