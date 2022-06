Ryanair ogłosił największy w historii zimowy rozkład lotów z Łodzi

Linie Ryanair ogłosiły w środę największy w historii zimowy rozkład lotów z Łodzi. W nowym sezonie przewoźnik zaoferuje ponad 25 lotów tygodniowo, w tym na trzech nowych trasach - do Alicante, Brukseli Charleroi oraz Mediolanu Bergamo.

Jak poinformował dyrektor Rozwoju Siatki Połączeń Ryanaira Ray Kelliher na środowej konferencji prasowej w Łodzi, Ryanair ogłasza największy w historii rozkład lotów do Łodzi tej zimy, oferując ponad 25 lotów tygodniowo na pięciu trasach, w tym trzech nowych do głównych miast Europy jak Alicante, Bruksela i Mediolan.

Ogłosił też, że tego lata Ryanair, za pośrednictwem polskiej linii lotniczej Buzz, będzie obsługiwał również loty czarterowe do Antalyi i Heraklionu dwa razy w tygodniu.

"Aby zachęcić do podróżowania do/z Łodzi w najniższych możliwych cenach tej zimy, uruchamiamy specjalną promocję na loty już od 89 zł na podróż od października 2022 do stycznia 2023. Rezerwacji miejsc w promocyjnych cenach należy dokonać do piątku 17 czerwca do północy" - dodał Kelliher.

Władze Ryanair'a podają, że przewoźnik odbudowuje ruch lotniczy po pandemii Covid-19 w ramach swojej siatki połączeń, przede wszystkim dzięki oferowaniu tanich lotów, na co bez wątpienia mają wpływ konkurencyjne opłaty lotniskowe. "Podczas gdy tradycyjne, drogie linie lotnicze, pomimo otrzymania miliardów euro pomocy publicznej, nadal redukują oferowanie, Ryanair powiększa flotę o 210 nowych, najbardziej wydajnych pod względem ochrony środowiska samolotów typu B737 "Gamechanger" (4 proc. więcej miejsc, spalanie mniejsze o 16 proc., emisja hałasu niższa o 40 proc.)" - podkreślono w informacji przekazanej mediom.

"Grupa Ryanair zwiększa swoją obecność w Łodzi nie tylko dzięki ogromnemu wzrostowi rozkładu lotów tego lata i nadchodzącej zimy, ale także poprzez rekrutację i szkolenia pilotów w ramach Programu Mentorskiego Ryanair, realizowanego we współpracy z Bartolini Air. To jedyny taki program pilotażu Ryanair w Europie Środkowo-Wschodniej i najszybszy sposób na uzyskanie licencji pilota w Polsce oraz rozpoczęcie kariery w tym zawodzie" - przypomniał Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz, linii lotniczej wchodzącej w skład Grupy Ryanair.

Z kolei prezes Portu Lotniczego w Łodzi Anna Midera zaznaczyła, że to dobry klimat współpracy z miastem i otoczeniem biznesowym spowodował, iż łódzkie lotnisko jest brane pod uwagę w planach rozwoju ruchu. "Tym bardziej że już za niecały rok Łódź stanie się lotniczą stolicą Polski i Europy - miejscem największego europejskiego forum rozwoju ruchu lotniczego - Routes Europe 2023" - dodała.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl