Ryanair planuje inwestycje na ponad 3 mld dol. w odbudowę ukraińskiego przemysłu lotniczego

Ryanair planuje zainwestować ponad 3 mld dol. na Ukrainie w celu szybkiej odbudowy tamtejszego przemysłu lotniczego po zakończeniu wojny - poinformował lotniczy przewoźnik w czwartkowym komunikacie.

W komunikacie Ryanaira wskazano, że "linia ujawniła plany znacznych inwestycji (ponad 3 miliardy dolarów) w celu szybkiej odbudowy ukraińskiego przemysłu lotniczego po zakończeniu wojny i ogłoszeniu przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), że loty do/z Ukrainy są znów bezpieczne".

Przedstawiciele Ryanaira spotkali się w czwartek w Kijowie z wicepremierem ds. odbudowy Ukrainy i ministrem infrastruktury, Oleksandrem Kubrakowem.

Przewoźnik podał, że Ryanair zobowiązał się do powrotu z niskokosztowymi lotami do/z Ukrainy w ciągu ośmiu tygodni od ponownego otwarcia ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

"Ryanair planuje w ciągu pierwszych 12 miesięcy po wojnie zaoferować ponad 5 milionów miejsc do/z i na Ukrainie, a w ciągu 5 lat liczba ta wzrośnie do ponad 10 milionów miejsc. Ryanair, rząd Ukrainy i jej główne porty lotnicze zobowiązały się do szybkiej odbudowy ukraińskiego lotnictwa, a Ryanair będzie bazował do 30 nowych samolotów Boeing 737 MAX o wartości ponad 3 miliardów dolarów na 3 głównych lotniskach Ukrainy (...)" - wyjaśniono.

"Ryanair pozostaje zaangażowanym partnerem w odbudowie i inwestowaniu w lotnictwo Ukrainy. Dziś widzieliśmy, że w najtrudniejszych warunkach wojennych zespół lotniska w Boryspolu wykazuje się profesjonalizmem i jest w pełni gotowy do jak najszybszego wznowienia lotów" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor generalny Grupy Ryanair Michael O'Leary.

