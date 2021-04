Ryanair: ponad 700 lotów tygodniowo z Polski w nadchodzące lato

Irlandzki Ryanair podczas tegorocznego lata będzie wykonywał ponad 700 lotów tygodniowo na 240 trasach, w tym 23 nowych m.in. do Chorwacji, Grecji i Włoch - poinformował w środę przewoźnik.

"Ryanair (...) dziś ogłosił rozszerzony rozkład lotów z Polski na lato 2021. Ryanair będzie wykonywał ponad 700 lotów tygodniowo na 240 trasach, w tym 23 nowych m.in. do Chorwacji, Grecji i Włoch" - podał w komunikacie przewoźnik.

Podkreślił, że rozkład lotów Ryanaira "pomoże pobudzić turystykę, gdyż programy szczepień będą kontynuowane, a Europa ponownie otworzy się przed sezonem letnich wakacji".

W ramach 23 nowych tras Ryanair poleci m.in. z lotniska w Modlinie do Pragi, na Rodos, Zakynthos, do Zadaru; z Krakowa na Santorini; z Gdańska do Zadaru, Billund; z Wrocławia do Lwowa; z Poznania do Birmingham, czy Wenecji, a z Katowic do Oslo.

Ryanair z Polski lata m.in. z lotniska Warszawa-Modlin, a także z Gdańska, Krakowa, Poznania, Katowic, Wrocławia, Łodzi.

