Ryanair: w planach dwa nowe centra szkolenia pilotów, jedno najprawdopodobniej w Polsce

Uruchomienie dwóch nowych centrów szkolenia pilotów planuje w Europie irlandzka spółka Ryanair. Jak wynika z informacji udzielonych PAP przez przewoźnika, jedna z inwestycji najprawdopodobniej zostanie ulokowana w Polsce. Rozważany pod tym względem jest m.in. Wrocław.

Jak przekazali mediom przedstawiciele linii Ryanair, w ramach ekspansji na swoim głównym, europejskim rynku niskokosztowy przewoźnik zamierza utworzyć dwa nowe centra szkoleniowe obok czterech już istniejących. Jedno z nich ma powstać na Półwyspie Iberyjskim, drugie natomiast - jak poinformowano - "gdzieś w Europie Środkowo-Wschodniej, najprawdopodobniej w Polsce". O planach przewoźnika rozmawiał z PAP w Dublinie Eddie Wilson - dyrektor generalny Ryanair DAC, głównej spółki Grupy Ryanair.

"Rozważamy kilka lokalizacji w Polsce. Zdecydujemy się na taką, która będzie miała najlepsze połączenia" - powiedział w rozmowie z PAP Wilson. Dodał, że preferowana lokalizacja powinna być położona "blisko lotniska, z którego latamy, i tania".

Jak wyjaśnił szef Ryanair DAC, centrum szkoleniowe "musi być położone w pobliżu lotniska z dobrymi połączeniami, tak by piloci i członkowie załóg pokładowych mogli się tam łatwo dostać".

Dopytywany o faworytów do umiejscowienia inwestycji, Eddie Wilson wskazał na Wrocław, gdzie w 2012 r. przewoźnik uruchomił swoją pierwszą w Polsce bazę operacyjną. Od tego czasu w mieście powstało również pierwsze w kraju i trzecie w Europie centrum obsługi technicznej samolotów linii, a także Travel Labs Poland - centrum IT Ryanaira. We wrześniu spółka ogłosiła kolejną, wartą 25 mln euro inwestycję we Wrocławiu zakładającą utworzenie nowego dwustanowiskowego hangaru. Ma on powstać do sierpnia 2023 r.

Dyrektor generalny Ryanair DAC dodał, że pod uwagę brane są też m.in. Kraków, Poznań czy Gdańsk, gdzie również zlokalizowane są bazy Ryanaira. Taki status mają także lotniska w Katowicach oraz w podwarszawskim Modlinie, jednak - jak dowiedziała się PAP - ta ostatnia lokalizacja nie jest prawdopodobna.

"Warszawa-Modlin to w ostatecznym rozrachunku niewielka baza i z pewnością nie będziemy tam obecnie rozszerzać działalności. Nie mamy też stamtąd aż tylu połączeń do innych baz, więc raczej nie bierzemy Warszawy pod uwagę jako lokalizacji dla centrum szkoleniowego" - przyznał Wilson.

Zastrzegł, że firma chce nadal latać do stolicy Polski i wyklucza przeniesienie kursów obsługujących Warszawę np. do Radomia. "Modlin nam odpowiada, choć zgłosiliśmy się po sloty i do Lotniska Chopina. Zawsze to robimy, to nic nie kosztuje. Ale Radom nie miałby sensu, podobnie jak planowany Centralny Port Komunikacyjny. Ludzie nie chcą dojeżdżać 100 km, żeby dostać się na lotnisko" - powiedział.

Irlandzka Grupa Ryanair obejmuje spółki: Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Lauda i Malta Air. Flota przewoźnika obejmuje 517 samolotów obsługujących ponad 2400 połączeń pomiędzy 234 lotniskami w 37 krajach, głównie w Europie. 88 lotnisk to tzw. bazy, czyli punkty startowe i docelowe wszystkich połączeń. Ryanair posiada również cztery centra obsługi technicznej (z czego jedno we Wrocławiu) i cztery ośrodki szkoleniowe wyposażone w łącznie 17 symulatorów.

W Polsce Ryanair posiada obecnie sześć baz: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Modlinie k. Warszawy, Poznaniu i we Wrocławiu. Samoloty przewoźnika docierają również na lotniska: w Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Szczecinie, a także do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

