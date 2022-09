Ryanair w sezonie zimowym uruchomi pięć nowych tras z Polski

Irlandzki Ryanair w tegorocznym sezonie zimowym uruchomi z Polski pięć nowych tras, m.in. z Krakowa do Tuluzy i z Łodzi do Alicante, Brukseli i Mediolanu; w sumie przewoźnik zaoferuje z naszego kraju 212 tras - poinformował we wtorek Ryanair.

Spółka Ryanair uruchomiła 6 września rozkład lotów na zimę '22 z 13 polskich lotnisk, dodając pięć nowych tras - poinformował przewoźnik we wtorkowej informacji prasowej. Chodzi o rejsy na trasach: Kraków - Tuluza, Kraków - Poznań, Łódź - Alicante, Łódź - Mediolan i Łódź - Bruksela. W sumie w tegorocznym sezonie zimowym Ryanair będzie latał na 212 trasach.

"Podczas gdy Ryanair rozwija się na polskich lotniskach regionalnych, uruchamiając nowe trasy z Łodzi i Wrocławia, a także rozbudowując o 25 mln euro swoją bazę serwisową we Wrocławiu, warszawski Modlin stracił szansę na duży wzrost. Lotnisko odrzuciło długoterminową umowę, która w ciągu ośmiu lat podwoiłaby ruch i dochody lotniska. W rezultacie Ryanair przenosi wzrost na inne tańsze lotniska w Polsce i UE. Modlin straci cztery trasy i odnotuje spadek ruchu o 10 proc. tej zimy" - przekazał ponadto przewoźnik.

Szef Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) Stanisław Wojtera przekazał w lipcu br. PAP, że 2023 rok będzie kluczowy dla Lotniska w Modlinie. "Ryanair musi podjąć decyzję - albo zgodzi się na rynkowe warunki i zacznie płacić urealnione stawki, albo będzie musiał zrezygnować z przychodów z tego portu. Nie znam w branży drugiego przypadku, gdzie przy rekordowej liczbie pasażerów zarabia wyłącznie linia lotnicza, a lotnisko jest trwale deficytowe. Uważam więc, że obecna dysproporcja korzyści jest do natychmiastowej zmiany" - mówił wówczas Wojtera.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa - Modlin. PPL posiada 27,86 proc. udziałów w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin. Pozostali udziałowcy to Województwo Mazowieckie - 36,17 proc. udziałów, Agencja Mienia Wojskowego - 31,56 proc. udziałów oraz Nowy Dwór Mazowiecki - 4,41 proc. udziałów.

Ryanair z Polski lata m.in. z lotniska Warszawa-Modlin, a także z Gdańska, Krakowa, Poznania, Katowic, Wrocławia i Łodzi.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl