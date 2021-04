Ryanair z 17 letnimi trasami z lotniska Katowice

Na 17 trasach zamierza latać w tegorocznym letnim rozkładzie lotniska Katowice linia Ryanair. Ogółem przewoźnik zapowiedział z tego portu lotniczego 55 rejsów tygodniowo.

Poniedziałkową informację linii Ryanair przekazał tego dnia Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport. Już wcześniej, pod koniec marca, wraz z wejściem w życia letniego rozkładu lotów, Ryanair zapowiedział łącznie 17 tras z Katowic.

To m.in. pięć regularnych lotów do Włoch: do Katanii (od 1 maja), Mediolanu-Bergamo (od 1 maja), Bolonii (od 3 maja), Alghero (od 2 czerwca) oraz Trapani (od 3 lipca) i cztery do Wielkiej Brytanii: do Londynu-Stansted (od 29 marca), Birmingham (od 1 maja), Edynburga (od 1 maja) oraz Manchesteru (od 2 maja).

Ponadto z początkiem letniego rozkładu lotów Ryanair zadeklarował dwie trasy na Ukrainę (Kijów-Boryspol od 2 kwietnia i Odessa od 1 maja), dwie do Niemiec (Dortmund od 28 marca i Kolonia-Bonn od 1 maja), oraz po jednej do Irlandii (Dublin od 1 maja), Norwegii (Oslo-Gardermoen od 2 lipca), na Cypr (Pafos od 2 maja) i do Grecji (Ateny od 2 maja).

W poniedziałek Ryanair m.in. powtórzył informację o dwóch kierunkach uruchamianych od lipca: Oslo (cztery razy w tygodniu) i Trapani (dwa razy w tygodniu) i potwierdził, że latem 2021 r. zachowa w Pyrzowicach bazę dla swoich sześciu maszyn.

Cytowany przez Adamczyka prezes zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik zaakcentował, że siatka połączeń Ryanaira z Katowice Airport jest w tym sezonie różnorodna i obejmuje popularne kierunki wakacyjne oraz trasy do europejskich miast z dużą polską diasporą.

"Liczymy na to, że z każdym mijającym tygodniem sytuacja pandemiczna w Europie zacznie się poprawiać, dzięki temu możliwy będzie powrót do latania w o wiele szerszej skali niż w minionych miesiącach" - podkreślił Tomasik.

Przewoźnicy lotniczy starają się reagować na bieżąco na zmiany sytuacji epidemicznej. W ub. tygodniu Polskie Linie Lotnicze LOT do ogłoszonych w grudniu ub. roku ośmiu regularnych kierunków wakacyjnych z Katowic dołożyły cztery kolejne: Samos, Barcelonę, Aktion i Kalamatę.

W związku z obostrzeniami siatka połączeń regularnych Katowice Airport jest obecnie ograniczona do ośmiu tras. Realizowane są połączenia linii Wizz Air: do Sztokholmu-Skavsta, Eindhoven, Londynu-Luton, na Teneryfę i do Zaporoża; Ryanaira: do Dortmundu i Londynu-Stansted; a także LOT-u do Warszawy.

Ponadto z Pyrzowic są wykonywane połączenia na zlecenia biur podróży: na Maderę, do Antalii, Bodrum, Hurghady, Sharm El-Sheikh, Marsa Alam, Amilcar Cabral, Cancun, Puerto Platy, Punta Cany, Palma do Mallorca oraz na Fuerteventurę i Teneryfę.

Ogółem przewoźnicy lotniczy oraz biura podróży zapowiedzieli w letnim rozkładzie lotów Katowice Airport ponad 130 tras regularnych i czarterowych do ponad 100 lotnisk zlokalizowanych w 32 państwach na czterech kontynentach.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl