Ryanair z 54 letnimi trasami z lotniska w Modlinie

54 trasy, w tym siedem nowych, m.in. do Chorwacji, Grecji i Włoch, będą w tegorocznym rozkładzie letnim wykonywane przez irlandzkiego Ryanaira z Lotniska Warszawa/Modlin - poinformował w czwartek port. W szczycie sezonu letniego 2021 w sumie port będzie obsługiwał 175 lotów tygodniowo.

"W szczycie sezonu Lato 2021 Port Lotniczy Warszawa/Modlin będzie obsługiwał 175 lotów tygodniowo na 54 trasach, w tym 7 nowych" - poinformowano w komunikacie.

Jak dodano, z podwarszawskiego portu będzie można podróżować wśród nowych kierunków do Bari we Włoszech (4 x tyg.), Katanii (Włochy -2 x tyg.), na greckie Rodos (2 x tyg.) i Zakynthos (2 x tyg.), do Zadaru w Chorwacji (2 x tyg.), do Pragi w Czechach (2 x tyg.) i Koszyc w Słowacji (3 x tyg.)

Oprócz nowych tras, Ryanair w sezonie wakacyjnym będzie latał na Kretę, Majorkę, Sycylię czy Teneryfę.

Jak podał port, w nadchodzących miesiącach wzrośnie także częstotliwość rejsów m.in. na takich kierunkach jak: Alicante, Ateny, Barcelona, Bergamo, Bruksela-Charleroi, Dublin, Edynburg. Londyn-Stansted, Madryt, Paryż-Beauvais, Rzym-Ciampino oraz Wiedeń.

"Narodowy Program Szczepień przyspiesza i daje nadzieję na powrót do latania. Polacy tęsknią za możliwością podróżowania i podobnie jak nasi pasażerowie wierzę, że już niebawem niebo nad Europą będzie wolne od obostrzeń i komplikacji dla podróżnych. W szczycie sezonu Lato 2021 siatka połączeń Lotniska Warszawa/Modlin będzie rozbudowana do poziomu porównywalnego z tym, jaki zapewnialiśmy przed pandemią koronawirusa" - powiedział, cytowany w komunikacie, p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Leszek Chorzewski.

Lotnisko przypomniało, że bezpośrednio na lotnisku można zrobić testy diagnostyczne w kierunku COVID-19. Testy mogą wykonać pasażerowie wylatujący, jak również przylatujący. Punkt diagnostyczny Centrum Medycznego Damiana otwarty jest 24 godziny na dobę, oferując podróżnym dwa rodzaje testów - antygenowe i RT-PCR, których wyniki wydawane są w języku polskim i angielskim.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin istnieje od 2012 roku. Znajduje się 37 kilometrów od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.

