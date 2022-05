Ryanair z Katowic latem poleci na 14 trasach

Linia lotnicza Ryanair w letnim rozkładzie lotów z lotniska w Katowicach oferuje 14 tras, bazując tam siedem swoich samolotów – podali przedstawiciele przewoźnika na czwartkowej konferencji prasowej.

Firma wskazuje, że oznacza to inwestycje na poziomie 700 mln dolarów, przekładające się na utrzymanie 360 bezpośrednich miejsc pracy dla pilotów, członków załóg oraz obsługi naziemnej, a także ok. 1,2 tys. miejsc pracy łącznie (wynika to badań Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych - ACI, że na każdy 1 mln pasażerów na lotniskach międzynarodowych przekłada się 750 niebezpośrednich miejsc pracy).

Jak przekazał na czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach prezes Buzz - linii wchodzącej w skład grupy Ryanair - Michał Kaczmarzyk, przewoźnik będzie wykonywał w Katowice Airport w sezonie lato 2022 ponad 60 lotów tygodniowo (rozkładowo), o ponad 40 więcej niż w przedpandemicznym sezonie Lato 2019.

Ryanair zaoferuje połączenia z Katowic do największych miast Europy, jak Ateny, Londyn lub Mediolan oraz na najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych, jak Sardynia, Sycylia czy Cypr. Ruch rozkładowy będzie obsługiwany przez 2 samoloty, natomiast czarterowy przez 5 maszyn.

"Cieszymy się, mogąc świętować 15-lecie operacji w Katowice Airport i ogłosić największy w historii program lotów. W sezonie lato 2022 będziemy wykonywali ponad 60 lotów tygodniowo (rozkładowo) na 14 trasach, w tym jednej nowej do Wenecji oraz wielu innych wakacyjnych kierunkach, jak Alghero, Katania czy Pafos" - powiedział Kaczmarzyk.

Prezes zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik przypomniał, że Ryanair pierwsze połączenie z Katowic uruchomił w 2007 r, a w październiku 2019 r. otworzył tam swoją bazę.

"Cieszymy się, że po trwającym dwa lata kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa linia tak szybko odbudowuje swoją ofertę na pyrzowickim lotnisku i kontynuuje dynamiczny rozwój bazy" - powiedział Tomasik.

Zaznaczył, że w najlepszym dotąd w historii lotniska 2019 r. z 4,84 mln obsłużonych pasażerów ponad 2 mln podróżowało na rejsach realizowanych na zlecenie touroperatorów. "Już wtedy udział grupy Ryanair w tym ruchu był znaczący. Dzięki dodaniu w tym sezonie letnim piątego samolotu do obsługi połączeń czarterowych, udział grupy Ryanair w segmencie pyrzowickich czarterów zdecydowanie wzrośnie" - dodał prezes GTL.

Przedstawiciele Towarzystwa szacują obecnie, że w tym roku w Katowicach obsłużonych zostanie ok. 4,1 mln pasażerów, co oznacza 85 proc. ruchu pasażerskiego z 2019 r. Prognozowany jest też duży wzrost ruchu cargo: powyżej 45 tys. ton, wobec 32 tys. ton w ub. roku.

Zarządca katowickiego lotniska wskazuje na szybką odbudowę ruchu po pandemii - w okresie styczeń-kwiecień obsłużył 717 tys. pasażerów, czyli 71 proc. ruchu z tego samego okresu 2019 r., przy czym w samym kwietniu br. było to 251 tys. osób - 83 proc. wartości z kwietnia 2019 r.

Tegoroczny letni rozkład lotów z Katowic na czwartek obejmuje ogółem 113 tras regularnych i czarterowych do 90 lotnisk zlokalizowanych w 30 państwach - w tym 52 trasy regularne i 61 czarterowych.

Władze Katowice Airport przypomniały, że w czasie pandemii, czyli w latach 2019-22 wydały na inwestycje 350 mln zł (rozbudowa terminala B i rozbudowa bazy do obsługi technicznej: płyty i hangaru). Plany inwestycyjne obejmują budowę drugiego terminala cargo (projekt ma być gotowy w tym roku) oraz bazę paliwową (w razie dofinansowania w unijnym projekcie Military Mobility).

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl