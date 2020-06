Rybacki z ING: w lipcu inflacja najprawdopodobniej poniżej 2,5 proc. rdr

Spadek inflacji CPI w maju do 2,9 proc. rdr to głównie efekt niższej dynamiki cen żywności oraz paliw - uważa Jakub Rybacki z banku ING. Ekonomista spodziewa się, że już w lipcu inflacja spadnie poniżej 2,5 proc. w ujęciu rocznym.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc.

Rybacki zwrócił uwagę, że ostateczny szacunek potwierdził spadek inflacji CPI w maju z 3,4 proc. do 2,9 proc. rok do roku. "Był to głównie efekt niższej dynamiki cen żywności oraz paliw" - ocenił. Dodał, że spodziewa się niewielkiego wzrostu inflacji bazowej o 0,1 pp do 3,7 proc. rdr.

Jak zaznaczył, wzrost inflacji bazowej wywołany był zmianami w dwóch grupach - produktach i usługach zdrowotnych oraz kategorii pozostałe, która grupuje usługi związane z higieną oraz finansami i ubezpieczeniami. "Najmocniej wskaźnik CPI podwyższały usługi stomatologiczne (0,04 pp) oraz fryzjerskie i pielęgnacyjne (0,03 pp)" - wskazał.

Według ekonomisty są to najprawdopodobniej krótkotrwałe wahania związane z większą liczbą klientów po okresie zamrożenia aktywności. "Bardziej trwałą zmianą może być wzrost opłat za usługi bankowe i instytucji finansowych - to najprawdopodobniej efekt uboczny obniżek stóp procentowych" - ocenił. Dodał, że jego łączny wpływ na indeks jest mały.

Bieżące dane, jak zaznaczył Rybacki, nadal opierają się na szacunkach zmian cen w kategoriach usług sportowych i rekreacyjnych oraz turystyki zorganizowanej - w kraju i za granicą. "Odmrożenie aktywności w czerwcu najprawdopodobniej obniży ceny w tych kategoriach" - zaznaczył.

Bank spodziewa się dalszych spadków CPI w kolejnych miesiącach. "Najprawdopodobniej już w lipcu inflacja znajdzie się poniżej celu NBP (2,5 proc. rdr)" - wskazał Rybacki.