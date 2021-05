Rybacki z PIE: wpływ restrykcji na PKB niższy od oczekiwań

Wpływ restrykcji związanych z koronawirusem na PKB w I kwartale br. był niższy od oczekiwań - uważa Jakub Rybacki z PIE. Według niego w kolejnych kwartałach polska gospodarka przejdzie w fazę systematycznego ożywienia, a w II kwartale br. stopa wzrostu PKB przekroczy 9 proc.

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9 proc. rdr, wobec wstępnego szacunku mówiącego o spadku w wysokości 1,2 proc. rdr. i wobec spadku o 2,7 proc. rdr. w IV kw. ubiegłego roku. GUS podał, że inwestycje w I kw. 2021 wzrosły o 1,3 proc. podczas gdy tzw. konsensus PAP Biznes mówił o spadku o 8,6 proc. wobec, spadku o 15,4 proc. w ostatnim kwartale zeszłego roku.

Ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki zwrócił uwagę w komentarzu przekazanym PAP na niski wpływ restrykcji na PKB w I kwartale. Zaznaczył, że polska gospodarka co prawda w I kwartale dalej kurczyła się względem 2020 roku, niemniej - jego zdaniem - to jednak ostatni okres spadku, spodziewane jest dynamiczne odbicie w kolejnych kwartałach.

Rybacki przypomniał, że pokazany przez GUS spadek PKB w I kwartale w wysokości 0,9 proc. rdr jest mniejszy niż sugerował wstępny odczyt (1,2 proc.). "Mocno zaskoczyła również struktura wzrostu. Łączny wpływ restrykcji w prowadzeniu działalności gospodarczych na popyt krajowy był niższy od naszych oczekiwań. Dane wskazują na umiarkowany wzrost konsumpcji oraz odbicie inwestycji" - ocenił.

Jego zdaniem zaskoczenie wzbudza też saldo handlu zagranicznego - w I kwartale obniżało ono dynamikę PKB o 1,9 pkt.

"W kolejnych kwartałach polska gospodarka przejdzie w fazę systematycznego ożywienia. W II kwartale stopa wzrostu PKB przekroczy 9 proc." - uważa ekonomista. Zastrzegł przy tym, że punktem odniesienia będzie jednak najbardziej dotkliwy gospodarczo kwartał pandemii. Ważnym motorem wzrostu dalej pozostanie popyt zewnętrzny, chociaż największą różnicę będzie tworzyć konsumpcja - dodał.

Według niego wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w II kwartale przekroczy 12 proc. Po usunięciu efektów statystycznych wartość ta odpowiadać będzie przeciętnym wynikom sprzed pandemii.

Przedstawiciel PIE prognozuje, że efekty związane z tzw. odłożonym popytem będą umiarkowane, przynajmniej w najbliższych 3 miesiącach. Zwrócił uwagę, że badanie przedsiębiorstw MIK (Miesięczny Indeks Koniunktury) wskazuje, że bardzo mały odsetek firm spodziewa się znaczącej poprawy sprzedaży. Również w badaniach koniunktury konsumenckiej Komisji Europejskiej, poprawę ocen sytuacji finansowej raportują głównie bardziej zamożne gospodarstwa domowe o mniejszej skłonności do konsumpcji.

"Mankamentem prawdopodobnie będzie też słabość inwestycji - z uwagi na zastój aktywności w budownictwie spodziewamy się niskich stóp wzrostu. Również wzrost inwestycji przedsiębiorstw prawdopodobnie będzie skoncentrowany w grupie największych podmiotów" - podsumował Rybacki.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl