Rybnik buduje kolejny odcinek bulwaru pieszo-rowerowego w południowych dzielnicach

Nowy odcinek bulwaru pieszo-rowerowego, który ma stać się kluczowym elementem systemu tras rowerowych w Rybniku, buduje miejscowy samorząd. Bulwar wzdłuż przecinającej miasto rzeki Nacyny powstaje od ul. Górnośląskiej w dzielnicy Niedobrzyce do ul. Sportowej w Niewiadomiu.

Jak poinformował w czwartek po południu rybnicki magistrat, budowany od podstaw odcinek będzie miał 2 km długości i 4,5 m szerokości, nawierzchnię bitumiczną, będzie oświetlony, a wzdłuż trasy powstaną ławki czy stojaki rowerowe.

Prace za ponad 7,4 mln zł w tych południowych dzielnicach miasta prowadzi firma Drogopol. Zgodnie z deklaracją wykonawcy roboty powinny się zakończyć do końca przyszłego roku.

"Bulwary są kręgosłupem rybnickich tras rowerowych, więc poruszanie się po nich powinno być jak najmniej kolizyjne i szybkie dla użytkowników" - powiedział cytowany w informacji miasta jego oficer rowerowy Łukasz Karbowiński.

"Również dlatego wzdłuż bulwarów będą realizowane dwa dodatkowe przejazdy bezkolizyjne - wzorem tego pod ulicą Kotucza. Jeden pod ul. Reymonta i drugi pod ul. Obwiednia Południowa, tak aby wykluczyć potrzebę przejazdu przez te ruchliwe ulice" - wskazał Karbowiński..

Przejazd pod ruchliwą ul. Kotuczą jest ciekawostką jednego z pierwszych odcinków rybnickich bulwarów - oddanego w 2017 r. połączenia mostu na ul. Raciborskiej w ścisłym centrum do ulicy Rudzkiej w północnej dzielnicy Orzepowice.

Obniżony względem innych części bulwaru przejazd pod mostem, którym śladem ul. Kotucza przebiega droga krajowa nr 78, zabezpieczono szlabanami uniemożliwiającymi przejazd rowerem w przypadku zalania odcinka bezpośrednio przylegającego do rzeki, przy podniesionym stanie wody.

Rybnicki samorząd sygnalizuje, że aby rowerzysta czy spacerowicz mógł wygodnie pokonać cały szlak wzdłuż rzeki Nacyny, od jej ujścia do niemal samych źródeł, do wykonania pozostaje kilka istotnych odcinków bulwarów.

Pierwszy to połączenie Niedobczyc (ul. Górnośląska) z Zamysłowem (ul. Śródmiejska) - w jego przypadku trwają uzgodnienia, a realizacja planowana jest na lata 2022-2023 r. Podobny horyzont miasto planuje dla odcinka ze śródmieścia (ul. Targowa) do ul. Obwiedniej Południowej; także tu trwają ostatnie uzgodnienia.

Istniejący, stary odcinek wzdłuż ul. Rzecznej (od ul. Hallera do ul. Targowej) - ma być w przyszłym roku modernizowany, aby dostosować go do standardów rowerowych miasta.

Wciąż w trakcie uzgodnień z PKP PLK jest planowany tunel pod stacją Rybnik Towarowy. Obecnie przygotowywane są materiały potrzebne do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, których wymagają od miasta właściciele obiektu. Zgodę na realizację inwestycji wyraziły już Wody Polskie.

"Tunel to kluczowa inwestycja, która skomunikuje południowe dzielnice miasta, które do tej pory przez linię kolejową miały utrudnioną możliwość dotarcia do śródmieścia" - wyjaśnił Karbowiński.

Planowany przez miasto ok. 400-metrowy tunel pod kolejową stacją towarową ma być faktycznie przebudowanym istniejącym przepustem, którym pod torami przepływa Nacyna. Połączy z jednej strony ul. Okulickiego po południowej stronie torów, a z drugiej strony - przebiegając pod drogą regionalną Racibórz - Pszczyna kończyć ma się przy drodze rowerowej wzdłuż ul. Śródmiejskiej.

Rybnik w poprzednich latach sygnalizował, że do planowanego tunelu pod torami stacji Rybnik Towarowy chce zastosować podobny system, jak pod ul. Kotucza - zabezpieczający rowerzystów przed wjazdem do przepustu w czasie, gdy poziom lustra wody przekracza stan alarmowy.

