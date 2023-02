Rybnik: Na drodze nr 925 powstanie tymczasowy wiadukt - na czas budowy docelowego

Przy jednej z tras dojazdowych z Rybnika do autostrady A4 - ul. Mikołowskiej, którą przebiega w tym mieście odcinek drogi wojewódzkiej nr 925 - w piątek rozpocznie się budowa tymczasowego wiaduktu. Będzie to tymczasowa przeprawa na czas budowy od podstaw docelowego wiaduktu w ciągu DW925.

O planach tych poinformowała we wtorek rzeczniczka miejscowego magistratu Agnieszka Skupień. Zastrzegła, że kierowcy podróżujący ul. Mikołowską w Rybniku powinni w związku z tym zachować szczególną uwagę.

Chodzi o część rozpoczętej w styczniu br., wartej ponad 23 mln zł inwestycji miasta, która zakłada budowę w ciągu DW925 nowego mostu nad rzeką Ruda i nowego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolei piaskowej. Do przedsięwzięcia Rybnik zdobył rządowe dofinansowanie. Prace te uzupełnią przewidzianą przez samorząd województwa przebudowę DW925 poza granicami Rybnika - do granicy Rudy Śląskiej.

Na ul. Mikołowskiej w granicach miasta powstanie nowy most nad Rudą o długości 18 m i szerokości ponad 16,5 m oraz nowy wiadukt drogowy nad dawną linią kolejową kolei piaskowej o długości 33,4 m i szerokość ponad 16,5 m. Częścią obu obiektów będzie chodnik o szerokości 2 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m. Most i wiadukt będą oświetlone, powstanie też nowa kanalizacja deszczowa.

W trakcie budowy wiaduktu nad torami zachowany zostanie przejazd ul. Mikołowską (to właśnie temu będzie służył tymczasowy obiekt, umożliwiający ruch pojazdów i pieszych, którego stawianie rozpocznie się w piątek). Budowa mostu nad Rudą będzie wiązała się z koniecznością korzystania z objazdów. Termin zakończenia wszystkich prac budowlanych przewidziany jest na drugą połowę października 2023 r.

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie - blisko 23,4 mln zł. Do budowy wiaduktu i mostu, w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej, Rybnik dostał 10,2 mln zł dofinansowania ze środków rządowej rezerwy subwencji ogólnej.

3,5-kilometrowy odcinek ul. Mikołowskiej w Rybniku, jako fragment drogi wojewódzkiej nr 925, czeka na gruntowną przebudowę od kilku lat. Pod względem technicznym miasto jest przygotowane; problemem pozostają finanse: szacunkowy koszt rozbudowy drogi, na odcinku od mostu nad Rudą do granicy miasta, to kilkadziesiąt milionów złotych.

Kwota ta wynika z zakresu projektu, który przewiduje, prócz dwóch nowych obiektów mostowych, rozbudowę drogi i skrzyżowania ulic Mikołowskiej, Wielopolskiej i Stawowej. Stąd miasto prowadzi prace etapami. W 2021 r. ul. Mikołowska została kosztem blisko 900 tys. zł doraźnie wyasfaltowana od skrzyżowania z ul. Sosnową do granicy miasta. Teraz, dzięki rządowemu dofinansowaniu, powstaną nowe wiadukt i most.

Ul. Mikołowska, którą wiedzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 925, to jedna z głównych tras dojazdowych z Rybnika do autostrady A1 - krótsza dla podróżujących w kierunku Gliwic, Katowic i większości pozostałych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Drugie takie połączenie to zasadnicza część obwodnicy Rybnika - 10 km dwujezdniowej trasy od okolic węzła autostrady A1 w Żorach do ul. Wodzisławskiej - zbudowana przez miasto za ponad 430 mln zł, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2020 r.

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zamówił wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DW925 na długości 23,8 km, między granicami miast Rybnik i Ruda Śląska, pod kątem środków unijnych perspektywy finansowej 2014-20. W przyjętym w grudniu ub. roku budżecie regionu jest to największa jego inwestycja drogowa w 2023 r. - z planem w wysokości 248,3 mln zł, przewidziana do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

