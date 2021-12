Rybnik: Od kwietnia 2022 r. będzie 30 proc. elektrycznych autobusów miejskich

Od kwietnia 2022 r. na ulice Rybnika wyjechać mają 23 autobusy elektryczne – to blisko 30 proc. floty autobusów miejskich kursujących po mieście. Pojazdy elektryczne w Rybniku to jeden z elementów poprawy jakości tamtejszej komunikacji miejskiej.

Jak przypomniał rybnicki magistrat, autobusy elektryczne będą efektem przetargu na 10-letnią obsługę komunikacyjną z wykorzystaniem co najmniej 23 ekologicznych autobusów: CNG, LNG lub elektrycznych - przeprowadzonego w br. przez rybnicki Zarząd Transportu Zbiorowego. W przetargu wygrała firma Kłosok, która zaoferowała obsługę linii autobusami elektrycznymi za 127, 1 mln zł brutto.

Po wygraniu przetargu firma Kłosok zamówiła w Solarisie 11 nowych autobusów elektrycznych 12-metrowych i 5 autobusów 18-metrowych, przegubowych. Ponadto przewoźnik kupił 5 minibusów K-Bus E-Solar III oraz 2 minibusy MAN e-TGE.

"Sukcesywnie zmieniamy oblicze naszego transportu. Te 23 pojazdy to blisko 30 proc. autobusów, które obecnie jeżdżą po rybnickich drogach. Autobusy elektryczne na pewno poprawią komfort podróży i przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego" - ocenił prezydent Rybnika Piotr Kuczera. "Stawiamy na ekologiczny i dostosowany do potrzeb pasażerów transport" - dodał.

Rybnicki samorząd zapowiedział, że w 2022 r. na pasażerów w mieście będą czekały kolejne nowe rozwiązania i udogodnienia.

Jeszcze do końca 2021 r. na przystankach Plac Wolności i Sąd powinny zostać zamontowane defibrylatory - służące do ratowania życia przy zatrzymaniu akcji serca. Do końca lutego 2022 r. na przystanku Paruszowiec-Piaski Mikołowska zamontowany zostanie witacz, na którym znajdą się postacie zgodne z systemem identyfikacji wizualnej miasta oraz napis "Rybnik piyknie Was wito".

Do końca lutego przyszłego roku w mieście zamontowanych zostanie też 11 automatów biletowych, doładowujących bilety okresowe i e-karty na przejazdy jednorazowe. Część urządzeń będzie obsługiwała wszystkie płatności, pozostałe - wyłącznie płatności bezgotówkowe. Biletomat przy dworcu kolejowym będzie również wydawał e-karty, a ten na Placu Wolności będzie miał funkcję wpłatomatu urzędowego.

"Dzięki defibrylatorom zwiększy się bezpieczeństwo czekających na autobus pasażerów. Witacz w stylistyce miejskiej pokaże przyjezdnym gościnność Rybnika, mieszkańcom będzie zaś przypominał o tym, że wracają do domu. Przymierzamy się też do modernizacji systemu e-karty; biletomaty na pewną ułatwią jej doładowywanie" - wyjaśnił dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego Łukasz Kosobucki.

Ponadto, na wybranych przystankach w mieście wymieniono już stare betonowe wiaty. Nowe konstrukcje mają moduły, które zostaną obsadzone roślinnością.

Dla centralnego przystanku Plac Wolności projektowana jest specjalna wiata, wyposażona w oświetlenie adaptacyjne, ławki i szyby grzejne, ładowarki urządzeń mobilnych i panele fotowoltaiczne. Na tylnej ścianie oraz dachu wiaty znajdą się moduły roślinne.

Na Placu Wolności wymieniona zostanie też tablica systemu informacji pasażerskiej. Nowa tablica będzie dwustronna i na żądanie pasażera będzie odczytywała informacje o odjazdach autobusów. W przyszłym roku w mieście planowana jest wymiana kolejnych wiat przystankowych oraz łącznie 21 tablic systemu informacji pasażerskiej.

