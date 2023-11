Rybnik: Otwarcie drugiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna - wiosną 2025 r.

Otwarcie drugiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna w Rybniku planowane jest na wiosnę 2025 r. - poinformował w poniedziałek rybnicki samorząd. Warta ponad 268 mln zł budowa 4 km tej ważnej dla zachodniej części woj. śląskiego trasy uzyskała 165 mln zł dofinansowania z rządowych funduszy.

Większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej w Rybniku) została oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł, z czego 290 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Kolejne 4 km drogi współfinansują: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (100 mln zł) oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (65 mln zł).

Nowy odcinek będzie miał strategiczne znaczenie dla całego subregionu woj. śląskiego - z połączenia skorzysta nie tylko miasto, ale powiat rybnicki i okoliczne gminy. Rozpoczęte w połowie września br. prace obejmują m.in. 4 km dwujezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu, bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego, cztery mosty umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg, pięć przepustów dla zwierząt oraz rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową.

"To rondo będzie kończyło Drogę Regionalną w granicach miasta Rybnika. Jeden z jego wlotów pozostanie na razie ślepy, mamy jednak nadzieję, że w przyszłości uda się połączyć rybnicki odcinek z dalszym biegiem drogi, jaki powinien powstać od strony Rydułtów. Być może kiedyś powstanie w tym miejscu węzeł drogowy, choć póki co jest to melodia przyszłości" - powiedział w poniedziałek wizytujący teren budowy prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Obecnie na całej długości nowego odcinka trwa budowa dróg technicznych oraz uzbrajanie terenu. Stan zawansowania prac wykonawca ocenia na ok. 5-10 proc. Inwestycję realizuje wybrana w przetargu firma Budimex za kwotę nieco ponad 268 mln zł. Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz posadzenie zieleni.

Rybnicki samorząd wskazuje, że dokończenie rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna jest kluczowe dla całego subregionu zachodniego woj. śląskiego, połączy ona bowiem w nowym śladzie Rybnik i autostradę A1 z remontowanym stopniowo raciborskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 935 w starym śladzie.

Będzie to jednocześnie obwodnica Rybnika - miasto zaplanowało ją jako część Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, jak nazywana jest modernizowana lub rozbudowywana w ostatnich latach droga wojewódzka nr 935. Dlatego pod tym kątem mogło uzyskać pod koniec ub. roku 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.