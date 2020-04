Otwarto 10 km nowej drogi Racibórz – Pszczyna

Ponad 10 kilometrów nowego przebiegu Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna otworzył w piątek w południe samorząd tego miasta. Warta ponad 430 mln zł inwestycja powstawała – przy wsparciu funduszy unijnych – od kwietnia 2017 r.

Budowa głównego rybnickiego fragmentu Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna to największy unijny projekt dotyczący dróg wojewódzkich w woj. śląskim. Bezkolizyjny, dwujezdniowy odcinek z dopuszczalną prędkością 100 km/h stał się obwodnicą Rybnika. Częściowo powinien rozładować ruch w mieście i znacznie skrócić dojazd do węzła autostrady A1 w sąsiednich Żorach.

Umowę na wykonanie inwestycji (z firmą Intercor, za 352,6 mln zł) miejscowy samorząd podpisał pod koniec kwietnia 2017 r. Budowa zakończyła się 31 grudnia ub. roku. Od tego czasu trwały procedury odbiorowe.

W piątek rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień poinformowała o otwarciu - w południe - trasy dla kierowców. Cytowany przez nią prezydent miasta Piotr Kuczera wyraził żal, że otwarcie przypadło na czas, w którym trudno o powszechne korzystanie z inwestycji.

"Nie zmienia to faktu, że to niezwykle ważny, długo oczekiwany dzień dla naszego miasta. Ta droga nie tylko na stałe zmienia krajobraz południowej części Rybnika, ale co ważniejsze - staje się osią jego dalszego rozwoju, naszym oknem na świat" - ocenił Kuczera, życząc szerokiej drogi.

Otwarta już dla ruchu trasa wiedzie od ronda Raciborskiego na granicy z Żorami (przy tamtejszym węźle A1) do ul. Wodzisławskiej. Z okolicznymi drogami wiąże ją pięć węzłów. Jeden z nich przechodzi w zbudowaną w ramach tego samego przedsięwzięcia, liczącą niespełna kilometr tzw. Drogę Śródmiejską: alternatywne połączenie nowej arterii ze ścisłym centrum dla obciążonej ruchem ul. Wodzisławskiej.



Władze Rybnika deklarowały ostatnio starania o lepsze połączenie wybudowanej drogi z autostradą A1 w Żorach. Na razie, po otwarciu bezkolizyjnej trasy, będzie trzeba z niej docierać do autostradowego węzła przez skomplikowany układ łącznic i rond.

Rybnik szuka też finansowania na budowę kolejnego odcinka Drogi Regionalnej na swoim terenie: od ul. Wodzisławskiej do ul. Sportowej u granicy sąsiednich Rydułtów (ma on być jednojezdniowy). Miasto dysponuje projektem, uzgodnieniami środowiskowymi i ma pozwolenie na budowę; przeprowadzono też wykup nieruchomości i gruntów.

Wyjaśniając miejscowym rowerzystom, biegaczom czy rolkarzom, że ze względu na sytuację nie mogli oni - na wzór otwarć niektórych innych dużych inwestycji w regionie - zostać wpuszczeni na nową trasę przed kierowcami. Kuczera przypomniał, że stała trasa dla tak przemieszczających się mieszkańców powstała wzdłuż nowej Trasy Śródmiejskiej.

"Po drugie, jesteśmy w trakcie projektowania dalszej trasy bulwarów na Nacyną w kierunku południowych dzielnic miasta" - dodał prezydent Rybnika.

Cała Droga Regionalna Racibórz-Pszczyna ma być częściowo zmodernizowaną, a częściowo nowobudowaną trasą o długości ok. 60 km. W inwestycjach obejmujących jej poszczególne odcinki uczestniczą gminy, powiaty i samorząd woj. śląskiego. Gotowy jest fragment od Pszczyny do Żor. Rozpoczęto też m.in. budowę obwodnicy Raciborza.

Inwestycję na terenie Rybnika planowano już w latach 70. ub. wieku. Proces projektowania rozpoczął się w 2011 r. W 2015 r. miasto podzieliło budowę trasy na dwa etapy i zapewniło finansowanie w oparciu o kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wsparcie unijne.