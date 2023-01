Rybnik: Parlamentarzyści PiS krytykują Tuska po jego wizycie w Rafako

Parlamentarzyści PiS z Rybnika - poseł Bolesław Piecha i senator Wojciech Piecha - skrytykowali szefa PO Donalda Tuska po jego piątkowym spotkaniu w raciborskiej spółce Rafako. Zarzucili mu, że zorganizował polityczny wiec, podczas gdy – jak przekonywali – sprawa Rafako "została zawalona" za jego rządów.

Politycy PiS wyrazili zarazem przekonanie, że sytuację Rafako uda się poprawić i firma przetrwa.

W piątek lider PO spotkał się ze związkowcami w raciborskim Rafako, producentem kotłów energetycznych. Firma pozostaje w sporze z Tauronem ws. wartego ponad 6 mld zł bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Podczas spotkania Tusk apelował do rządu, by ten ratował zagrożone w obliczu sporu upadłością Rafako jako istotną dla polskiej energetyki spółkę.

Szef Platformy deklarował kilka powodów, aby "starać się pomóc w ratowaniu Rafako". Wskazał m.in., że czuje się współodpowiedzialny za to, co się dzieje z firmą w ostatnich latach ponieważ, gdy był premierem, współuczestniczył w przygotowywaniu zmian w polskiej energetyce.

Bolesław Piecha podczas konferencji prasowej w Rybniku podkreślił, że "12, 13 lat temu pan premier wtedy nawarzył piwa i dzisiaj każe go pić tym, którzy aktualnie rządzą". "Pan Donald Tusk bił się w piersi jeżeli chodzi o Rafako, ale fakty są niestety jasne: wtedy sprawa została zawalona" - dodał poseł. Jak zauważył, dziś trwa spór pomiędzy dwiema spółkami akcyjnymi i żadne "pohukiwanie" Tuska nie ma znaczenia, ponieważ sposób rozwiązania konfliktu reguluje prawo.

Przypomniał, że firma Rafako została przed laty - jak mówił - "za zgodą oczywiście i z błogosławieństwem rządu" - wykupiona przez spółkę zarejestrowaną na Cyprze. "Wtedy doszło, za Donalda Tuska, do ogromnych zawirowań. Wydawałoby się, że jak się ręcznie czymś steruje, pan Donald Tusk wszystko naprawi. Okazało się, że jak zwykle wszystko zepsuł. Wydaje mi się, że Rafako ma szczęście, że nie doczekało kolejnej kadencji Donalda Tuska, bo wtedy nie zajmowalibyśmy się tym problemem" - wskazał poseł PiS.

Senator Wojciech Piecha podkreślił, że w sporze Rafako z Tauronem trzeba dać szansę zarządom obu spółek i nie powinni się w to włączać politycy. Jak ocenił, Rafako potrzebuje dobrego zarządzania. Wskazał, że Rafako to spółka działająca w energetyce węglowej, od której odchodzi się zgodnie z polityką unijną.

Poseł Piecha zarzucił szefowi PO, że "jątrzy w sprawach, które pewnie w ramach negocjacji zostaną rozwiązane". "Powiem wprost: pan premier Morawiecki i polski rząd dołoży wszelkich starań, żeby być dobrym negocjatorem między tymi dwiema spółkami akcyjnymi" - oświadczył polityk.

"Faktem jest, że ta inwestycja, która była realizowana w Elektrowni Jaworzno nie do końca się udała. Pewnie praprzyczyną było naliczanie kar finansowych przez Tauron. Sądzę, że znajdziemy jakieś rozwiązanie i znajdą je zarządy spółek, a nie politycy" - ocenił poseł.

"My sobie z tą sprawą poradzimy i pewnie doprowadzimy do rozsądnego rozwiązania, żeby Rafako nie znikło, bo tam są ludzie" - zadeklarował. Jak zaznaczył, ważna będzie też pomoc dla tej firmy w przebranżowieniu się. "Ta branża energetyki opartej na węglu, czy nam się podoba czy nie, jednak nie jest perspektywiczna" - wskazał poseł Piecha. Jak dodał, spółka może mieć szanse w produkcji innego rodzaju instalacji.

Poseł był też pytany o możliwe zaangażowanie państwa w Rafako w przypadku ogłoszenia upadłości tej firmy. "Myśmy rozważali wykup Rafako, ale musi być dwóch chętnych do tego. Wygląda na to, że ktoś chce na tej nacjonalizacji zarobić. To są moje przypuszczenia" - powiedział Piecha. Zaznaczył, że o ingerencji państwa nie może być mowy do czasu zakończenia ewentualnego procesu upadłościowego.

Parlamentarzyści PiS z Rybnika zorganizowali piątkową konferencję pod hasłem "10 pytań do Donalda Tuska", dotyczących m.in. polityki energetycznej i polityki bezpieczeństwa za jego rządów oraz polityki socjalnej.

Oczekują odpowiedzi na pytania np. o instalację amerykańskiej tarczy antyrakietowej, umowy z rosyjskim Gazpromem, gazociągi Nord Stream i Baltic Pipe, plany sprzedaży Lotosu, poziom finansowania armii i śledztwo smoleńskie. "Te pytania dotyczą wielu zaniechań i to nie jest tak, że można się uderzyć leciutko w pierś, a walić jak w bęben w rządzących" - powiedział poseł Piecha.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

