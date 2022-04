Rybnik: Ponad 250 nieprawidłowości w kontrolach źródeł ogrzewania w I kw.

Ponad 250 nieprawidłowości stwierdzili rybniccy strażnicy miejscy w I kw. br. prowadząc kontrole źródeł ogrzewania. Uchwała antysmogowa woj. śląskiego zakazuje od początku br. korzystania z niespełniających norm instalacji, użytkowanych powyżej 10 lat.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień, w trzech pierwszych miesiącach 2022 r. w wyniku kontroli źródeł ogrzewania strażnicy stwierdzili ponad 250 nieprawidłowości: wystawili 47 mandatów, udzielili 205 pouczeń i skierowali 25 wniosków do sądu.

Od początku br. w woj. śląskim obowiązuje zapis uchwały antysmogowej, nakładający na mieszkańców obowiązek wymiany kotłów węglowych, użytkowanych dłużej niż 10 lat.

Mandaty w wysokości 500 zł strażnicy wystawiają, jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku wymiany źródła ogrzewania i jak dotąd nie zrobił żadnego ruchu w kierunku takiej wymiany.

Pouczenia udzielane są w przypadku, gdy piec nie został jeszcze wymieniony, ale właściciel nieruchomości jest w trakcie załatwiania formalności związanych z instalacją nowego źródła ogrzewania - np. czeka na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej, na dostawę pieca. W takich przypadkach strażnicy wyznaczają kolejne terminy kontroli.

Natomiast wnioski do sądu składane są wtedy, gdy właściciel nieruchomości nie zamierza zmienić sposobu ogrzewania swojego domu, świadomie nadal trując innych. W tej sytuacji to sąd rozstrzygnie o wysokości kary, przy czym może ona sięgnąć 5 tys. zł.

Tylko w styczniu br. rybniccy strażnicy stwierdzili blisko 100 nieprawidłowości: wystawili 22 mandaty, udzielili 72 pouczeń i skierowali 5 wniosków do sądu.

Również w styczniu br. samorząd Rybnika informował o sprawdzaniu dymów nad kominami prywatnych domów za pomocą dronów, zapewnianych przez Polski Alarm Smogowy. W patrolach uczestniczyły dwa drony. Jeden z nich pomagał w namierzaniu źródeł dymu, a drugi - latające laboratorium pomiarowe - kierowano nad wskazane kominy, gdzie pobierano i analizowano próbki dymu.

W razie podejrzenia spalania odpadów strażnicy mogli od razu kontrolować palenisko, a w przypadku użytkowania kotła pozaklasowego mogli odroczyć interwencję.

Obowiązująca w woj. śląskim uchwała antysmogowa m.in. dopuściła do użytku kotły grzewcze co najmniej 5. klasy standardu norm emisyjności, wprowadzając terminy wymiany bardziej emisyjnych urządzeń.

Do 31 grudnia 2021 r. wymienione powinny były zostać kotły węglowe, eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub kotły bez tabliczek znamionowych. Do końca 2023 r. wymienione mają zostać kotły eksploatowane od 5-10 lat od daty ich produkcji, do końca 2025 r. - kotły eksploatowane poniżej pięciu lat od daty ich produkcji, a do końca 2027 r. kotły węglowe klasy 3. i 4.

W ub. roku zespół przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów wypracował wspólne zasady wykonywania obowiązków gmin, wynikających z uchwały antysmogowej woj. śląskiego. Na zawieszenie kar mogą liczyć mieszkańcy będący w trakcie procedur związanych z wymianą źródła ciepła. W razie złej sytuacji materialnej mieszkańców rozstrzygnięcia co do karania mają być zostawiane sądom, mogącym oceniać wszystkie okoliczności spraw.

