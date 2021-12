Rybnik: Ponad 700 uznanych wniosków mieszkańców o granty UE do ekoinwestycji

Ponad 700 współfinansowanych środkami unijnymi grantów do ekoinwestycji w budynkach jednorodzinnych mogą otrzymać mieszkańcy Rybnika. Granty te, o łącznej wartości blisko 4,5 mln zł, będą udzielane od wiosny 2022 r. do wiosny 2023 r., jeżeli Rybnik otrzyma wsparcie UE na ten cel.

W Rybniku problem jakości powietrza wobec niskiej emisji, szczególnie z domów jednorodzinnych, jest jednym z największych w regionie. Miasto przoduje ostatnio w realizacji inwestycji mieszkańców dotowanych z rządowego programu Czyste Powietrze.

Wybrane miasta woj. śląskiego mogły do połowy br. zgłosić się do naboru wniosków o sfinansowanie 85 proc. wartości grantów na inwestycje mieszkańców kilkumilionowymi transzami z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 - jednymi z ostatnich środków tego programu na inwestycje proekologiczne.

Ten projekt śląskiego RPO przygotowano w procedurze pozakonkursowej, z wykorzystaniem narzędzia Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT), w którym samorządy lokalne w znacznej mierze decydują o podziale dostępnych środków.

W naborze ZIT/RIT mogły uczestniczyć: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Godów, Katowice, Knurów, Myszków, Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Żory oraz Żywiec.

Wśród miast, które zgłosiły się do tego projektu, były Gliwice, Katowice czy Rybnik. Wszystkie one przeprowadziły już nabory wniosków swoich mieszkańców, biorąc pod uwagę procedurę otrzymania finansowania z RPO.

Swój nabór wniosków mieszkańców pod kątem środków z tego źródła samorząd Rybnika ogłosił jeszcze w kwietniu br. Jak podało wówczas miasto, szacunkowa wartość projektu to ponad 5,3 mln zł, z czego niecałe 4,5 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków RPO (pozostałe 15 proc., blisko 0,8 mln zł, zapewniłoby miasto).

W środę rybnicki samorząd poinformował, że spośród 917 złożonych deklaracji (wniosków) 727 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 190 zostało odrzuconych. Głównymi powodami odrzucenia deklaracji były zaległości w podatkach lokalnych i opłatach za śmieci oraz nieuzupełnienie w terminie przewidzianym w regulaminie braków w deklaracjach.

727 rozpatrzonych pozytywnie deklaracji opiewa na kwotę grantów 4,46 mln zł, w tym 3,65 mln zł na obowiązkową wymianę źródła ciepła oraz nieco ponad 0,8 mln zł na działania związane z dodatkową modernizacją instalacji centralnego ogrzewania/ciepłej wody użytkowej (np. wymianę grzejników).

Wszystkie pozytywnie rozpatrzone deklaracje znalazły się we wniosku o dofinansowanie, który miasto złożyło do urzędu marszałkowskiego w konkursie RIT. Rybnicki samorząd zastrzegł w środę, że warunkiem koniecznym do przekazania wsparcia mieszkańcom jest otrzymanie przezeń dofinansowania w ramach konkursu unijnego, którego rozstrzygniecie jest planowane na maj 2022 r.

Regulamin rybnickiego naboru przewidywał możliwość przyznania dotacji właścicielom budynków jednorodzinnych w przypadku demontażu źródła ciepła na paliwo stałe, które nie spełnia wymogów niskoemisyjnych i jego zastąpieniu: podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, pompą ciepła, kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pellet drzewny, ogrzewaniem elektrycznym lub innym odnawialnym źródłem energii.

Dotacje w Rybniku są przyznawane w drodze otwartego naboru. Dotacje z projektu można łączyć z dofinansowaniem z ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze. W przypadku równoległego korzystania z Czystego Powietrza na wymianę źródła ciepła lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania, dofinansowanie przyznane przez samorząd Rybnika będzie obniżone o połowę.

Jak informował pod koniec listopada Polski Alarm Smogowy, w III kwartale br. najwięcej ilościowo wniosków w kraju do rządowego programu wsparcia inwestycji proekologicznych Czyste Powietrze złożono w Rybniku - 726. Rybnik przodował też pod tym względem w II kw. br. - z 712 wnioskami.

Z woj. śląskiego, szczególnie z jego subregionu zachodniego, którego Rybnik jest stolicą, pochodziło też w III kw. br. 25 na 30 najaktywniejszych w programie polskich gmin. Ranking ten, uwzględniający liczbę złożonych wniosków do programu w odniesieniu do tysiąca budynków jednorodzinnych, PAS i NFOŚiGW przygotowują w ujęciu kwartalnym dla 2477 gmin w całym kraju.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl