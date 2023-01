Rybnik: Powstaną nowe most i wiadukt ul. Mikołowskiej

Na jednej z dwóch głównych dróg dojazdowych Rybnika do autostrady A4, ul. Mikołowskiej, którą przebiega w tym mieście odcinek drogi wojewódzkiej nr 925, powstaną nowy most nad rzeką Ruda i nowy wiadukt nad zlikwidowaną linią kolei piaskowej – podał w czwartek lokalny samorząd.

O przewidzianym na przyszły tydzień przekazaniu placu budowy wykonawcy wartej ponad 23 mln zł inwestycji poinformowała rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień. Do przedsięwzięcia miasto zdobyło rządowe dofinansowanie. Prace lokalnego samorządu uzupełnią przewidzianą przez samorząd województwa przebudowę DW 925 poza granicami Rybnika - do granicy Rudy Śląskiej.

Jak wymieniła Skupień, na ul. Mikołowskiej wybudowany zostanie nowy most nad Rudą o długości 18 m i szerokości ponad 16,5 m. Z kolei nowy wiadukt drogowy nad dawną linią kolejową kolei piaskowej będzie miał długość 33,4 m i szerokość ponad 16,5 m. Częścią obu obiektów będzie chodnik o szerokości 2 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m. Most i wiadukt będą oświetlone, powstanie też nowa kanalizacja deszczowa.

W trakcie budowy wiaduktu nad torami zachowany zostanie przejazd ul. Mikołowską (wybudowany zostanie tymczasowy obiekt umożliwiający ruch pojazdów i pieszych). Budowa mostu nad Rudą będzie jednak wiązała się z koniecznością korzystania z objazdów. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na drugą połowę października 2023 r.

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie - blisko 23,4 mln zł. Do budowy wiaduktu i mostu, w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej, Rybnik dostał 10,2 mln zł dofinansowania ze środków tegorocznej rządowej rezerwy subwencji ogólnej.

Jak zaznaczył cytowany przez rzeczniczkę magistratu dyrektor jego centrum inwestycji Jacek Hawel, 3,5-kilometrowy odcinek ul. Mikołowskiej, jako fragment drogi wojewódzkiej nr 925, czeka na gruntowną przebudowę od dobrych kilku lat.

"Pod względem technicznym miasto jest przygotowane od dawna - gotowy jest projekt modernizacji drogi oraz pozwolenie na budowę. Głównym problemem pozostają finanse: szacunkowy koszt rozbudowy tej drogi, na odcinku od mostu nad Rudą do granicy miasta, to kilkadziesiąt milionów złotych" - zasygnalizował Hawel.

Jak wyjaśnił, kwota ta wynika z zakresu projektu, który przewiduje, oprócz rozbudowy samej drogi, rozbudowę skrzyżowania ulic Mikołowskiej, Wielopolskiej i Stawowej i budowę mostu nad rzeką Rudą oraz wiaduktu nad dawną linią kolei piaskowej. Stąd miasto prowadzi prace etapami. W 2021 r. ul. Mikołowska została kosztem blisko 900 tys. zł doraźnie wyasfaltowana od skrzyżowania z ul. Sosnową do granicy miasta. Teraz, dzięki dofinansowaniu, mają powstać nowe wiadukt i most.

Ul. Mikołowska, którą wiedzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 925, to jedna z głównych tras dojazdowych z Rybnika do autostrady A1 - krótsza dla podróżujących w kierunku Gliwic, Katowic i większości pozostałych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Drugie takie połączenie to zasadnicza część obwodnicy Rybnika - 10 km dwujezdniowej trasy od okolic węzła autostrady A1 w Żorach do ul. Wodzisławskiej - zbudowana przez miasto za ponad 430 mln zł, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2020 r.

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zamówił wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DW925 na długości 23,8 km, między granicami miast Rybnik i Ruda Śląska, pod kątem środków unijnych perspektywy finansowej 2014-20. W przyjętym w grudniu ub. roku budżecie regionu jest to największa jego inwestycja drogowa w 2023 r. - z planem w wysokości 248,3 mln zł, przewidziana do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl