Rybnik pracuje nad utworzeniem Centrum Zielonej Energii

Samorząd Rybnika pracuje nad budową w tym mieście Centrum Zielonej Energii. Szacowana na 0,5 mld zł inwestycja ma opierać się o zagospodarowanie odpadów i produkcję energii elektrycznej, ciepła i wodoru. Na początku przyszłego roku ma powstać pod tym kątem spółka kapitałowa.

W marcu br. prezydent miasta Piotr Kuczera podpisał z prezesem ZE PAK Piotrem Woźnym list intencyjny ws. współpracy przy inwestycji.

Zgodnie z wtorkową informacją miasta powstał już wstępny harmonogram prac. Są w nim: ogłoszenie o przetargu na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości pod instalację do termicznego przekształcania odpadów w IV kw. br. oraz utworzenie spółki kapitałowej Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w I kw. 2023 r.

Jak wynika z informacji miasta, Centrum ma obejmować sortownię i kompostownię, instalację do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlanych i sortownię. Główną inwestycją ma być budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, zapewniającej produkcję ciepła, energii elektrycznej i wodoru. Docelowo Centrum Zielonej Energii ma działać w formie spółki kapitałowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną. Prezydent Rybnika powołał już zespół zadaniowy do spraw utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku, któremu przewodniczy prezes spółki Hossa Wojciech Muś, a w którego skład wchodzą przedstawiciele kilku merytorycznych wydziałów urzędu miasta.

Do najważniejszych zadań zespołu należy m.in. koordynacja prac zadania związanego z utworzeniem Centrum Zielonej Energii oraz opracowanie zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym z samorządami subregionu zachodniego woj. śląskiego.

"W ramach planowanej inwestycji rozważamy sprzedaż lub dzierżawę części nieruchomości pod budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów na rzecz odrębnego inwestora" - zasygnalizował prezydent Kuczera. "Pozostałe elementy Centrum Zielonej Energii będą realizowane samodzielnie przez miasto" - dodał.

Jak zaznaczył, obecnie Główny Instytut Górnictwa przygotowuje ekspertyzę techniczną dla składowiska odpadów, pod kątem wpływu eksploatacji górniczej na ten teren. W lutym br. rada miasta przyjęło uchwałę o objęciu filarem ochronnym terenu, gdzie planowane jest powstanie CZE. Prowadzone są również rozmowy z firmami, które wykonają instalacje do termicznego przekształcania odpadów.

Zrealizowanie inwestycji ma przynieść korzyści dla mieszkańców Rybnika oraz subregionu. Mają to być: dysponowanie gminnym nowoczesnym centrum gospodarowania odpadami, spełniającym normy ochrony środowiska, dostosowanie poziomu recyklingu odpadów do obowiązujących przepisów, stabilizacja cen za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców, wytwarzanie z odpadów energii elektrycznej, ciepła na potrzeby własnych instalacji i dla mieszkańców oraz do produkcji wodoru (napęd dla autobusów) i realizacja założeń gospodarki obiegu zamkniętego.

Według wcześniejszych informacji uruchomienie inwestycji z jej wszystkimi instalacjami to horyzont być może 2028 r. Strony marcowego listu intencyjnego - miast i ZE PAK - zobowiązały się do realizacji jego celów w terminie do 31 grudnia 2030 r.

Samorząd Rybnika przypomina, że w Polsce powstaje rocznie ok. 4,5 mln ton odpadów wysokokalorycznych, których nie można składować i powinno się je spalić. Choć dotąd w kraju funkcjonuje dziewięć spalarni, a budują się cztery kolejne, powinno powstać jeszcze ok. 15 nowych. Rybnik wytwarza rocznie ok. 60 tys. ton odpadów, a subregion zachodni woj. śląskiego - ponad 270 tys. ton.

