Rybnik przygotowuje rozbudowę sieci gazowej w czterech dzielnicach

Władze dotkniętego problemem smogu Rybnika pomagają w rozbudowie sieci gazowej. Planują gazyfikację m.in. czterech peryferyjnych dzielnic: Ochojca, Golejowa, Grabowni i Kłokocina. Pod koniec marca planowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców.

"Spotkania dla mieszkańców dzielnic w sprawie możliwości przyłączania gospodarstw domowych do sieci gazowej to jeden z elementów podejmowanych przez miasto działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Rybniku. Uczestniczą w nich przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa i urzędu miasta" - przekazała w piątek rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień.

Jak zasygnalizowała, planowane na 23 i 25 marca spotkania w Ochojcu, Golejowie, Grabowni i Kłokocinie będą dotyczyć aktualnego stanu przygotowań i harmonogramu planowanej gazyfikacji. Wszystkie te cztery dzielnice położone są na obrzeżach miasta: Ochojec liczy ok. 2 tys. mieszkańców, Golejów - ok. 2,3 tys., Grabownia - ok. 750 i Kłokocin - ponad 2,6 tys. osób.

Rybnicki samorząd przyznaje, że smog jest jednym z największych problemów miasta. W poprzednich sezonach grzewczych tamtejsza stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nieraz pokazywała najwyższe w regionie wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, jednego z głównych składników smogu.

Miasto w części swojego serwisu internetowego poświęconej walce ze smogiem akcentuje, że główną przyczyną niskiej emisji w Rybniku jest rozproszona zabudowa jednorodzinna przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu.

Jednocześnie do większości dzielnic miasta nie dociera sieć ciepłownicza, w części z nich nie ma też sieci gazowej. Aby poinformować mieszkańców o możliwościach podpięcia do tej ostatniej, miasto od dwóch lat organizuje spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), radni i pracownicy magistratu.

W poprzednich latach rybnicki urząd miasta sygnalizował, że rozwój sieci gazowej jest możliwy: w Kamieniu, Orzepowicach, Gotartowicach, Kłokocinie, Ochojcu, Grabowni, Golejowie, Popielowie, Boguszowicach Starych oraz Niewiadomiu.

PSG dotąd m.in. w badaniach ankietowych sondowała zainteresowanie mieszkańców; chęć podłączenia do sieci gazowej wyraziło co najmniej kilkaset gospodarstw. Najliczniej zainteresowanie zgłosili mieszkańcy Ochojca, Grabowni i Golejowa, dla których już w 2017 r. opracowana była koncepcja gazyfikacji; rok później gotowa była koncepcja dla Kłokocina.

Miasto stara się stymulować rozwój sieci gazowej, podłączając do niej budynki ze swoich zasobów - m.in. w dzielnicach Zebrzydowice, Wielopole i Gotartowice. Swój dom podłączył też ponad dwa lata temu prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Przyznawał on, że związany z tym proces nie był prosty, ale wyrażał przekonanie, że dzięki temu jakość powietrza będzie się poprawiać.

Kuczera akcentował, że aby zniwelować różnicę w kosztach, należy poddać budynek termomodernizacji, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym spadną koszty. Jednocześnie instalacja gazowa pozwala na regulowanie temperatury, co jest bardzo trudne w domach ogrzewanych przez stare piece węglowe.

Miejscowy samorząd przypomina, że od połowy lutego br. w Rybniku działa punkt konsultacyjny dla osób ubiegających się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Mieści się on na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej 13 (budynek D). W pierwszych kilku dniach działania odwiedziło go 247 osób, a 42 osoby radziły się telefonicznie. Kilka osób na miejscu konsultowało swój wniosek.

Na miejscu można uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu programu oraz pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie do inwestycji w ramach programu realizowanego na terenie woj. śląskiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.