Rybnik: Trwają prace nad nowym zagospodarowaniem dawnego zakładu Ryfama

Prace nad nowym zagospodarowaniem dawnego zakładu Ryfama w Rybniku, przylegającego do centrum tego miasta, prowadzi jego prywatny właściciel – podał rybnicki samorząd. Projekt ma odnosić się do przemysłowej przeszłości miejsca, łącząc funkcje: mieszkaniową, usługową i rozrywkową.

Jak przypomniała rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień, Rybnicka Fabryka Maszyn (Ryfama), specjalizująca się w produkcji urządzeń dla górnictwa, zakończyła działalność w 2020 r. W ostatnim etapie działalności wchodziła w skład Famuru, należącego do grupy TDJ. Obecnie właścicielem nieruchomości jest spółka DE Estate również należąca do tej grupy.

Jak wynika z informacji władz miasta, spółka ta planuje na terenie dawnej Ryfamy budowę osiedla mieszkaniowego z infrastrukturą handlowo-usługową i miejscami rekreacji. W grudniu ub. roku ruszyły prace rozbiórkowe części obiektów. Trwają prace nad ostateczną koncepcją i projektem architektonicznym. Do współpracy w tej fazie zaproszono pracownię OVO Grąbczewscy z Katowic.

"Mam nadzieję, że kolejne tereny industrialne w naszym mieście zyskają nowe funkcje i znaczenia przy jednoczesnym zachowaniu pamięci o historii tego miejsca" - powiedział cytowany przez Skupień prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

"Mieszkańcy zasiedlający w przyszłości to miejsce to nowe tchnienie, nowa rzeczywistość, którą buduje się na pamięci o pracy i tradycji dawnego zakładu. Cieszę się, że inwestor planuje zbudować tu nie tylko mieszkania, ale otwartą przestrzeń do spędzania czasu wolnego" - wskazał Kuczera.

Inwestor zapowiedział też zachowanie elementów dawnej fabryki o najwyższej wartości architektonicznej i historycznej. Planuje pozostawienie części głównej hali, jako łącznika między przeszłością a przyszłością. Wybrane materiały z rozbiórek mają zostać wykorzystane jako detale elewacyjne lub elementy małej architektury.

"Zdajemy sobie sprawę, że ta fabryka miała duże znaczenie dla mieszkańców, dlatego dokładamy starań, by projekt jak najlepiej wpisywał się w otoczenie i oddawał ducha tego miejsca. Zachowujemy również nazwę Ryfama, która utrwaliła się w sercach mieszkańców" - wyjaśnił prezes DE Estate Jarosław Łysik.

"Naszym celem jest stworzenie miejsca spełniającego potrzeby mieszkaniowe, a także sprzyjającego pracy i spotkaniom towarzyskim. Zadbamy więc nie tylko o komfortowe mieszkania, ale też o szeroki wachlarz usług, otwarty charakter inwestycji i zielone zagospodarowanie terenu. Z tych atutów będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy osiedla, jak i całego Rybnika. Wierzymy, że przywracając tę przestrzeń miastu ponownie tchniemy w nią życie" - zadeklarował Łysik.

Oskar Grąbczewski z pracowni OVO Grąbczewscy zobrazował, że celem projektu jest uzyskanie jak najlepszego zespołu zabudowy mieszkaniowej - prawidłowego pod względem urbanistycznym i architektonicznym, zapewniającego najlepszą jakość życia mieszkańcom, przyjaznego, pełnego zieleni i atrakcyjnych przestrzeni, ekologicznego i ekonomicznego w budowie i użytkowaniu.

"Wyjątkowa struktura istniejących budynków poprzemysłowych będzie wyróżnikiem nowej zabudowy i nada jej unikatowy charakter" - zapowiedział architekt. Zakończenie etapu rozbiórki mniej cennych obiektów dawnej Ryfamy planowane jest na III kw. br.

