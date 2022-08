Rybnik: Umowa ws. 100 mln zł rządowej dotacji na dokończenie obwodnicy

Umowę na 100 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dokończenie rybnickiej obwodnicy podpisali w środę w Rybniku wiceminister infrastruktury Rafał Weber i prezydent miasta Piotr Kuczera. Miasto dostało też na ten cel 65 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Informację o dotacji 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do projektu "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935" Rybnik otrzymał pod koniec ub. roku. Następnie miasto zapewniło montaż kolejnych środków - rządowych i własnych, budżetowych.

Jak zaznaczył wiceminister infrastruktury, dla samego Rybnika, ale też całego układu komunikacyjnego między Raciborzem i Pszczyną, będzie to strategiczna inwestycja. "Ona nie tylko odkorkuje samo miasto, nie tylko odciąży je od ruchu tranzytowego, sprawi również, że miasto uzyska nowe funkcje zarówno społeczne, jak i gospodarcze" - wskazał Weber.

Wiceszef MI dodał, że Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg zapewnił prawie 2,5 mld zł na 51 inwestycji będących różnego rodzaju obwodnicami, przy czym wszystkie one są wykonywane na drogach wojewódzkich.

"Jeżeli do tych 100 mln zł dodamy 65 mln zł z drugiej edycji Polskiego Ładu, które pozyskał Rybnik w ostatnich miesiącach, to robi nam się ładna kwota, a jeżeli do tego dodamy jeszcze środki pozyskane przez miasto na obwodnicę wcześniej, z rezerwy subwencji ogólnej, to po zsumowaniu mamy kwotę blisko 200 mln zł" - podkreślił Weber.

Prezydent Kuczera potwierdził, że dokończenie rybnickiej obwodnicy jest bardzo ważne dla całego subregionu zachodniego woj. śląskiego, połączy ona bowiem w nowym śladzie Rybnik i autostradę A1 z remontowanym stopniowo raciborskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 935 w starym śladzie.

"Wszystkie ręce na pokład, tutaj drogowcy są gotowi, przed nami przetarg. Wyniki tego przetargu będą decydujące dla inwestycji, ale mamy dzisiaj zapewnione - projekt, decyzje środowiskowe, mamy również dzisiaj zapewnione finansowanie; zostały zrobione wykupy gruntów, czyli mamy wszystko, co powoduje, że jesteśmy dziś optymistycznie nastawieni do tej inwestycji" - zadeklarował Kuczera.

Zasadniczą część obwodnicy Rybnika - 10 km dwujezdniowej trasy od okolic węzła autostrady A1 w Żorach do ul. Wodzisławskiej - miasto budowało za ponad 430 mln zł, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2020 r.

Zaprojektowany, brakujący odcinek rybnickiej obwodnicy ma 4,12 km długości; ma być dwujezdniową drogą o dwóch pasach ruchu z bezkolizyjnym węzłem z ul. Grota Roweckiego i skrzyżowaniem łączącym ją z ul. Sportową. Zaplanowano cztery wiadukty drogowe oraz pięć przepustów dla zwierząt, przebudowę sieci, budowę zbiorników retencyjnych i ekranów akustycznych.

Miasto buduje swoją obwodnicę jako część Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna, jak nazywana jest modernizowana lub rozbudowywana w ostatnich latach droga wojewódzka nr 935. Dlatego pod tym kątem mogło uzyskać pod koniec ub. roku 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.

Wniosek do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych samorząd złożył, mając na uwadze szacunki z końca ub. roku, że brakujący fragment obwodnicy, ok. 4 km dwujezdniowej drogi od ul. Wodzisławskiej do ul. Sportowej, może kosztować ok. 250 mln zł. W swoim budżecie miasto zabezpieczyło 100 mln zł wkładu własnego. Po otrzymaniu kolejnej dotacji, z Programu Inwestycji Strategicznych, miasto sygnalizowało, że być może umożliwi ona zwolnienie części wkładu własnego.

