Rybnik: Utrudnienia w związku z budową brakującego odcinka obwodnicy

Odcinki trzech ulic zostaną od środy zamknięte w Rybniku (Śląskie) w związku z trwającą budową brakującego odcinka obwodnicy tego miasta w ciągu Drogi Regionalnej Pszczyna – Racibórz. Powstająca droga ma być gotowa w 2025 r.

Warte łącznie ok. 270 mln zł umowy na dokończenie w Rybniku budowy obwodnicy lokalny samorząd podpisał w połowie maja br. Chodzi o 4 km dwujezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu od obecnie kończącego obwodnicę węzła wodzisławskiego na drodze krajowej nr 78 do ul. Sportowej, w pobliżu granicy z sąsiednimi Rydułtowami. Inwestycję realizuje Budimex.

We wtorek rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień podała, że od środy, 4 października, na czas niezbędny do realizacji kolejnego etapu prac nastąpi zamknięcie rybnickich ulic: Batorego (w rejonie budynków od nr 33 do 45), Wrzosowej (od nr 42 od ul. Hetmańskiej) oraz łącznika Bratnia - Hetmańska. Zaznaczyła, że utrudnienia nie powinny wpływać na główne potoki pojazdów w mieście.

Miasto akcentuje, że nowy odcinek będzie miał strategiczne znaczenie dla całego subregionu woj. śląskiego - z połączenia skorzysta nie tylko miasto, ale powiat rybnicki i okoliczne gminy. Inwestycja obejmie, poza 4 km trasy: bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego, skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową, cztery obiekty mostowe i pięć przepustów dla zwierząt.

Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni. Gotowy jest projekt drogi, zakończone też są sprawy związane z wykupem terenów pod jej budowę.

W przetargu na budowę - przy budżecie 200 mln zł, który zapewniły m.in. rządowe dotacje - jedna z ofert, Budimeksu, była droższa o ok. 68 mln zł, a druga, Strabaga - o ponad 150 mln zł. Aby zapewnić brakujące środki, miasto zdecydowało o odsunięciu w czasie części zaplanowanych inwestycji. Rezygnacja z prac oznaczałaby utratę dofinansowania i zagrożenie, że droga nigdy nie powstanie.

Na budowę zapewniono m.in. 100 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Umowa z Budimeksem na wykonanie robót budowlanych opiewa na 268,2 mln zł. Umowa na nadzór inwestorski z firmą Prokom Construction jest warta ponad 1,8 mln zł. Miasto liczy się, że budowa może być droższa jeszcze o ok. 10 proc.

Zasadnicze prace budowlane poprzedziła realizacja szeregu robót przygotowawczych, w tym inwentaryzacyjnych. Konieczne było wyburzenie dziesięciu niezamieszkałych domów oraz wycięcie pozostałych drzew na trasie z Niedobczyc do Niewiadomia. Czas realizacji przewidziany jest na 18 miesięcy, potem nastąpią procedury związane z odbiorami.

Informację o dotacji 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do projektu "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935" Rybnik otrzymał pod koniec 2021 r. Następnie miasto zapewniło montaż kolejnych środków - rządowych, m.in. z rezerwy subwencji ogólnej oraz własnych, budżetowych.

Rybnicki samorząd wskazuje, że dokończenie obwodnicy jest kluczowe dla całego subregionu zachodniego woj. śląskiego, połączy ona bowiem w nowym śladzie Rybnik i autostradę A1 z remontowanym stopniowo raciborskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 935 w starym śladzie.

Zasadniczą część obwodnicy Rybnika - 10 km dwujezdniowej trasy od okolic węzła autostrady A1 w Żorach do ul. Wodzisławskiej - miasto budowało za ponad 430 mln zł, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2020 r.

Miasto zaplanowało swoją obwodnicę jako część Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna, jak nazywana jest modernizowana lub rozbudowywana w ostatnich latach droga wojewódzka nr 935. Dlatego pod tym kątem mogło uzyskać pod koniec ub. roku 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.

Wniosek do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych samorząd złożył, mając na uwadze szacunki z końca ub. roku, że brakujący fragment obwodnicy, ok. 4 km dwujezdniowej drogi od ul. Wodzisławskiej do ul. Sportowej, może kosztować ok. 250 mln zł.