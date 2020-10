Rybnik: W 2021 r. planowana gazyfikacja w czterech dzielnicach

Władze dotkniętego problemem smogu Rybnika pomagają w rozbudowie sieci gazowej. Zaplanowały gazyfikację m.in. czterech peryferyjnych dzielnic: Ochojca, Golejowa, Grabowni i Kłokocina. Prace w nich są już w większości zakontraktowane; wszystkie powinny zostać wykonane w 2021 r.

Wiosną br. rybnicki samorząd zapowiadał spotkania dla mieszkańców dzielnic w sprawie możliwości przyłączania gospodarstw domowych do sieci gazowej. Spotkania z udziałem przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i urzędu miasta zostały jednak dwukrotnie odwołane - w marcu i w październiku br. - z powodu zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych obostrzeń.

Jak przekazała w piątek rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień, PSG zaproponowała nowe terminy. Spotkania miałyby odbyć się w lutym 2021 r., a w tydzień po spotkaniach - dyżury pracowników, którzy pomagaliby wypełniać wnioski, aby do końca marca 2021r. zainteresowani mieszkańcy mieli podpisane umowy przyłączeniowe (plany te zależą od sytuacji epidemiologicznej).

Według informacji miasta PSG przygotowuje jednocześnie prace w dzielnicach. Dla dzielnic: Golejów/Grabownia wybrano wykonawcę prac, a planowany termin ich zakończenia to wrzesień/październik 2021 r. Do wykonania będzie 25,7 km sieci gazowej. Możliwe ma być podłączenie przed sezonem grzewczym 2021/22; umowy przyłączeniowe powinny zostać zawarte do końca marca 2021 r.

Podobna sytuacja jest w Ochojcu, gdzie podpisano już umowę z wykonawcą robót, a do wybudowania do końca września 2021 r. będzie nieco ponad 14 km sieci. Ze względu na trwające jeszcze projektowanie inwestycji w dzielnicy Kłokocin, dotąd nie ruszył przetarg na wykonanie tam blisko 9 km sieci. PSG ma mimo to starać się, by sieć powstała w 2021 r.

PSG przygotowała też szczegółową informację, co należy zrobić, aby przyłączyć się do sieci gazowej i opracowała ulotkę ze schematem przyłączenia do sieci gazowej.

Rybnicki samorząd przyznaje, że smog jest jednym z największych problemów miasta. W poprzednich sezonach grzewczych tamtejsza stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nieraz pokazywała najwyższe w regionie wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, jednego z głównych składników smogu.

Miasto w części swojego serwisu internetowego poświęconej walce ze smogiem akcentuje, że główną przyczyną niskiej emisji w Rybniku jest rozproszona zabudowa jednorodzinna przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu.

Jednocześnie do większości dzielnic miasta nie dociera sieć ciepłownicza, w części z nich nie ma też sieci gazowej. Aby poinformować mieszkańców o możliwościach podpięcia do tej ostatniej, miasto od trzech lat organizuje spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele radni i pracownicy magistratu.

W poprzednich latach rybnicki urząd miasta sygnalizował, że rozwój sieci gazowej jest możliwy: w Kamieniu, Orzepowicach, Gotartowicach, Kłokocinie, Ochojcu, Grabowni, Golejowie, Popielowie, Boguszowicach Starych oraz Niewiadomiu.

PSG dotąd m.in. w badaniach ankietowych sondowała zainteresowanie mieszkańców; chęć podłączenia do sieci gazowej wyraziło co najmniej kilkaset gospodarstw. Najliczniej zainteresowanie zgłosili mieszkańcy Ochojca, Grabowni i Golejowa, dla których już w 2017 r. opracowana była koncepcja gazyfikacji; rok później gotowa była koncepcja dla Kłokocina.

Miasto stara się stymulować rozwój sieci gazowej, podłączając do niej budynki ze swoich zasobów - m.in. w dzielnicach Zebrzydowice, Wielopole i Gotartowice. Od połowy lutego br. w Rybniku działa też punkt konsultacyjny dla osób ubiegających się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.