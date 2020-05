Rybnik: Wojewoda sprawdza prawidłowość uchwały, mającej zablokować budowę kopalni

Prawnicy wojewody śląskiego sprawdzają, czy podjęta przez rybnickich radnych uchwała, mająca zablokować potencjalną budowę w tym mieście kopalni eksploatującej złoże węgla Paruszowiec, jest zgodna z prawem. Mieszkańcy miasta zbierają podpisy pod petycją o uznanie uchwały za ważną.

O wydanie decyzji środowiskowej, która w przyszłości miałaby umożliwić wydobycie węgla kamiennego z rybnickiego złoża Paruszowiec, wnioskowała spółka Bapro z Dąbrowy Górniczej. Toczące się od września 2016 r. postępowanie administracyjne w tej sprawie zbliżało się do końca, ale niespełna tydzień temu zostało zawieszone na wniosek inwestora. Może on zwrócić się o jego ponowne podjęcie w ciągu trzech lat.

W końcu kwietnia, jeszcze przed zawieszeniem postępowania, a krótko przed spodziewanym wydaniem decyzji środowiskowej, rybniccy radni tak zmienili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta, by zablokować powstanie tam kopalni. Wzbudziło to zastrzeżenia prawne wojewody śląskiego, który wszczął w tej sprawie postępowanie nadzorcze, mogące skutkować unieważnieniem uchwały.

W ocenie wojewody, który zwrócił się o stanowisko w tej sprawie do prezydenta Rybnika, uchwała mogła być podjęta "z istotnym naruszeniem prawa". Chodzi o zapis, mówiący o zakazie realizacji w tym miejscu przedsięwzięć "zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko".

Przedstawiciele rybnickiego samorządu oceniają, że rozpoczęcie analiz przez prawników wojewody może spowodować, że sprawa eksploatacji złoża Paruszowiec - mimo zawieszenia postępowania środowiskowego - pozostaje otwarta.

"Być może wstrzymana przez inwestora procedura postępowania środowiskowego obliczona jest na korzystne rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lub sądowe, jeśli dojdzie do skierowania sprawy na tę drogę" - powiedział w czwartek przewodniczący Rady Miasta Rybnika Wojciech Kiljańczyk.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego, prezydent Rybnika Piotr Kuczera przekazał wojewodzie obszerne wyjaśnienia samorządu w tej sprawie, uzasadniając zgodność z prawem treści uchwały radnych, i wnosząc o umorzenie postępowania. "Jesteśmy zdeterminowani, by zrobić wszystko co w naszej mocy, by ta kopalnia na terenie Rybnika nie powstała" - zadeklarował prezydent.

Grupa sprzeciwiających się budowie kopalni mieszkańców miasta rozpoczęła w internecie zbiórkę podpisów pod skierowaną do wojewody petycją.

"Wprowadzone przez Radę Miasta zmiany w planie mają uniemożliwić powstanie nowej kopalni węgla i ochronić mieszkańców i mieszkanki Rybnika przed katastrofą ekologiczną, gospodarczą i społeczną. Przeciwko nowej kopalni wypowiedzieli się jednogłośnie radni w uchwale z dnia 23 maja 2019 r. We wszystkich sondażach przeciwnicy kopalni stanowią ponad 70 proc. respondentów" - tłumaczą inicjatorzy petycji, podpisanej do czwartkowego popołudnia przez niespełna 500 osób.

Przed miesiącem katowicka RDOŚ poinformowała, że postępowanie dowodowe, dotyczące potencjalnej eksploatacji tego złoża, zostało zakończone. Na wniesienie ostatnich uwag strony postępowania miały czas do 12 maja. Potem sprawa miała być rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Nie doszło jednak do wydania decyzji środowiskowej w związku z zawieszeniem postępowania, na wniosek inwestora.

Spółka Bapro, która deklarowała chęć uruchomienia w Rybniku kopalni eksploatującej złoże Paruszowiec, oceniała wcześniej, że inwestycja o wartości ok. 3 mld zł przyniosłaby korzyści miastu i całej polskiej gospodarce. Według założeń kopalnia miałaby zatrudniać bezpośrednio ok. 2,5 tys. osób, co mogłoby dać trzy razy więcej miejsc pracy w jej otoczeniu, przy wpływie na środowisko ograniczonym do minimum.

W październiku ub. roku, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w dzielnicy Paruszowiec, ówczesny wiceminister energii Adam Gawęda oświadczył, że złoże Paruszowiec nie będzie eksploatowane. Jak mówił, bez pozytywnej opinii jego resortu potencjalny inwestor nie uzyska koncesji na wydobycie węgla z tego złoża. Gawęda podkreślił, że stanowisko ministerstwa w tej sprawie jest jednoznacznie negatywne, zaś w procesie koncesyjnym wymagane jest stanowisko ministra właściwego ds. gospodarki surowcami energetycznymi.