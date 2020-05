Rybnik zamierza skorzystać z programu Stop Smog

Samorząd Rybnika zapowiada przystąpienie do programu wsparcia dla osób doświadczających ubóstwa energetycznego w budynkach jednorodzinnych - Stop Smog. Miejscowi radni przyjęli w czwartek pod tym kątem Gminny Program Niskoemisyjny.

"Gminny Program Niskoemisyjny jest dokumentem niezbędnym dla umożliwienia udziału miasta Rybnika w rządowym programie Stop Smog, który finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" - wyjaśniła w czwartek rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień.

Jak uściśliła, GPN zawiera szczegółową charakterystykę miasta, wskazuje dotychczasowe i planowane działania w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie miasta oraz niezbędne do podjęcia działania w ramach programu Stop Smog.

Rybnicki samorząd przyznaje, że smog jest jednym z największych problemów miasta. W poprzednich sezonach grzewczych tamtejsza stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nieraz pokazywała najwyższe w regionie wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, jednego z głównych składników smogu.

Miasto w części swojego serwisu internetowego poświęconej walce ze smogiem akcentuje, że główną przyczyną niskiej emisji w Rybniku jest rozproszona zabudowa jednorodzinna, przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu.

"Program Stop Smog jest programem trudnym. Z informacji, które posiadam wynika, że w województwie śląskim tylko trzy gminy w jakimś sensie do tego programu aplikują, Rybnik jest zaś jedynym zainteresowanym miastem powyżej 100 tys. mieszkańców. Jest to spowodowane m.in. kryteriami, jakie trzeba spełnić" - zaznaczył cytowany przez Skupień wiceprezydent miasta Janusz Koper.

"W Rybniku walka o czyste powietrze jest priorytetem, dlatego każdy program, jaki się pojawia - bez względu na to, jaki jest trudny - staramy się wykorzystać. Stąd przygotowanie GPN, który jest jednym z pierwszych kroków pozwalających aplikować do programu Stop Smog. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie regulaminu udziału w programie, co planowane jest w czerwcu" - zaznaczył Koper.

Władze miasta przypominają, że program Stop Smog zakłada współpracę finansowo-organizacyjną między Radą Ministrów a gminami w zakresie wspierania termomodernizacji i remontów.

Mechanizm ma być współfinansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na poziomie poniżej 70 proc., oraz ze środków gminy - powyżej 30 proc. Możliwy jest też wkład własny beneficjentów projektu na poziomie do 10 proc. wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Rybnicki samorząd przypomina, że od połowy lutego br. w mieście działa punkt konsultacyjny dla osób ubiegających się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Mieści się on na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej 13 (budynek D). Można tam uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu programu oraz pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie do inwestycji w ramach programu realizowanego na terenie woj. śląskiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.